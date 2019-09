[LIVE] St-Denis: Pose de la première pierre du premier téléphérique public d'Outre-mer

Sur les sites des futures des stations du téléphérique urbain de la Cinor (Chaudron, Campus, Moufia, Bancoul et Bois de Nèfles) et des sites d’implantation des 26 pylônes, les riverains ont pu constater l’entame de certains travaux préparatoires, défrichage, sondages, dévoiements de réseaux. C'est notamment le cas à Bancoul, avec la mise en place des installations de chantier. Les travaux sur les autres stations devront débuter dans la foulée avec des aménagements prévus pour se dérouler sur 24 mois.Gérald Maillot n'a pas manqué de remercier ses équipes, de même que les financeurs au rang desquels le Président de Région "pour avoir bien compris tout l’intérêt pour notre Île d’un tel projet et d’avoir su mettre les moyens nécessaires à cette ambition". Remerciés également l’AFD et la Banque des Territoires."Ils nous ont permis d’accéder à des prêts très avantageux, convaincus qu’ils étaient que ce mode de transport est des plus adaptés à notre île et convaincus qu’ils sont du devenir de ce mode de transport".Confiant dans l'instauration de ce mode de transports sur l'île et la région océan Indien, le Président de la Cinor a du reste proposé à Didier Robert d'accompagner la création de la première école des métiers du téléphérique. "Ce projet n’est pas anecdotique car les constructeurs sont très sollicités par les pays africains et par Madagascar pour que y construire des téléphériques et ce seront les techniciens issus de cette école qui iront œuvrer dans ces pays". Pour sa part, la Cinor ne compte pas s'arrêter là puisqu’un deuxième projet va voir le jour entre Bertin et la Montagne ( "Le téléphérique Bellepierre-La Montagne prévu en 2020" ) et que seront lancés dans les mois qui viennent les études d’un téléphérique entre Duparc et Beausejour."Nous sommes les uns et les autres fortement impliqués sur deux projets de tram qui, loin d’être concurrents, sont complémentaires". Le président de la Cinor évoque en effet les projets portés parallèlement par sa collectivité ( "Tramway de la Cinor: Le TAO sur les rails, la consultation publique en route" et celui engagé par la Région ( "Run Rail: Une mise en service attendue pour fin 2023" ). "Nous avons déjà perdu trop de temps, et comptez sur moi pour que nous ne rations plus aucun train. Il appartient désormais à la ville de faire le lien avec cet équipement et les autres réseaux", poursuit Gérald Maillot.