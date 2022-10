La grande Une LIVE - Raynaud accueilli en héros

Le gagnant de The Voice Kids 2022 est de retour ce lundi à La Réunion. Un comité d’accueil s’est réuni pour accueillir le jeune Réunionnais qui fait la fierté de son île. Son arrivée a été très suivie. Par NP - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 10:00





Raynaud Sadon fait la fierté de La Réunion. Agé de 11 ans, le chanteur a fait rêver les Réunionnais durant toute la saison de The Voice Kids 2022.



Après avoir brillé samedi lors de la finale de l'émission avec son interprétation de “Puisque tu pars" de Jean Jacques Goldman,



Une foule de spectateurs, munie de pancartes, s'est donnée rendez-vous ce matin à l'aéroport Roland Garros pour l'accueillir comme il se doit. ​Un bus de spectateurs, spécialement affrété a fait le déplacement depuis la Plaine Des Cafres pour rencontrer le jeune prodige.