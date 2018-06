La grande Une [LIVE] Mondial: Les Bleus s'imposent dans un match compliqué (2-1)

95' : L'arbitre siffle la fin du match ! L'équipe de France s'impose dans un match très compliqué face à l'Australie (2-1), et évite un camouflet. Paul Pogba sauve son match (et ses coéquipiers) après un match très poussif. Les Bleus devront faire plus attention et mieux gérer leurs temps faibles face au Pérou, un adversaire plus coriace que l'Australie.



90' : 5 minutes d'arrêts de jeu donnés par l'arbitre. Vu mon stress, on dirait une heure.



89' : Les Bleus en mode Inter-Barça 2010. Les vrais savent #blocaméricain



82' : Bon faut tenir maintenant...Déconnez pas les gars !



81' : BUT IMPROBABLE DE POGBA ! 2-1 pour les Bleus ! Après un enchaînement avec Giroud, le lob de Pogba rebondit derrière la ligne de but. Mode #Pogbance activé !



76' : ENTRÉE DE BLAISOU ! Il remplace Tolisso. #MatuidiCharo



75' : Corentin Tolisso sanctionné d'un carton jaune pour avoir accroché Juric.



74' : Ça pue ce match.



71' : Au tour des Socceroos de faire un changement : Jackson Irvine remplace Tomas Rogic.



69e : Entrées de Fékir et de Giroud. Sorties de Dembelé et de Griezmann. On sent la déception de Grizi sur son visage, malgré son but. Aïe.



64' : Du coup, ce but a relancé les Australiens, qui ont retrouvé du pep's. Bien ouèj Sam !



61' : Les Australiens reviennent au score grâce à leur capitaine Mile Jedinak...(1-1). Nul de lâcher un but comme ça face à une telle équipe...On sent l'inexpérience de ces Bleus : pour rappel leur moyenne d'âge est de 25,6 ans (deuxième équipe la plus jeune après le Nigéria)



60' : NAAAAANNNNNNN ! Nouveau pénalty sifflé par l'arbitre suite à une main flagrante de Samuel Umtiti...



57' : Les Français ouvrent le score ! MERCI GRIZIIIIIII <3



55' : Griezmann accroché ! Péno pour les Bleus ! L'arbitre a dû faire appel à l'assistance vidéo.



51' : On sent la complémentarité entre Hernandez-Dembélé. À faire fructifier...



46': C'est reparti pour la seconde mi-temps ! Pas de changements de la part de DD. Nabil Fékir et Olivier Giroud sont à l'échauffement.



45': Une première mi-temps assez décevante de la part de l'équipe de France pour le moment. Milieu pas organisé du tout, jeu sur les côtés inexistant, trop de déchets techniques...Va falloir faire mieux en seconde mi-temps !



42': Paul Pogba...Comment dire ? Pas dans son match (prévisible ?). Mais ce n'est pas le seul. Le milieu de terrain français dans son ensemble est à l'agonie. OUI.



41': Dembélé tente des choses sur son côté, le seul pour le moment à être satisfaisant au niveau offensif.



35': Antoine Griezmann demande à ses coéquipiers de s'écarter un peu plus sur les côtés comme en début de match. Il n'a pas tort, les Australiens canalisent pour le moment le milieu de terrain des Bleus.



34' : N'Golo Kanté, d'habitude propre avec les Bleus est inexistant pour le moment...



32': Centre fort de Lucas Hernandez qui trouve Milligan sur sa route.



30': Série ronaldesque enchaînée par Mbappé qui est stoppé. Servi dans la surface, Griezmann rate son contrôle.



27': Coup-franc pour les kangourous. Super-Lloris plane dans les airs et rassure sa défense.



25': Petite roulette de Mbappé. qui n'échappe pas à Sainsbury.



21': Les Bleus commencent à subir des Australiens, qui jouent sans complexes. Trop de déchets dans le jeu tricolore...



16': LA MAIN FERME DE LLORIS QUI SAUVE LES BLEUS SUR UNE TÊTE DÉVIÉE DE TOLISSO !!! Merci Hugo, magnifique arrêt !!! Les Bleus passent près de la correctionnelle. 0-0 toujours. Attention à ne pas trop reculer...



15': Les Français sont bien installés dans le camp adverse. Encore du déchet dans leur jeu. De leur côté, les Australiens tiennent bon.



13': Coup-franc parfaitement tiré par Griezmann mais dégagé en corner. Circulez, il y a rien à voir.



12': Le premier carton jaune du match est distribué à l'attention à l'Australien Leckie.



10': Première accélération des Socceroos, stoppée par Pavard. Coup-franc. Sans danger pour Lloris.



7': Le coup-franc de Mbappé trouvé la tête de Griezmann, sans danger pour l'Australie...



4': Coup-franc de Pogba. Bien frappé par le Mancunien mais capté facilement par Ryan.



2': ÉNORME OCCASION POUR MBAPPÉ ! L'attaquant parisien frappe en force du droit, mais le ballon est bien capté par le portier australien, Ryan

La composition de l'Equipe de France !! #FRAAUS pic.twitter.com/nvtRFIt355

— Equipe de France (@equipedefrance) 16 juin 2018



Jour J pour les Bleus ! L'équipe de France effectue ce samedi son entrée dans le mondial face à l'Australie. Pour l'occasion, Didier Deschamps a aligné une équipe particulièrement jeune avec Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés de la défense. En attaque, "DD" a accordé sa confiance au trio Dembélé-Griezmann-Mbappé.