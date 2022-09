La grande Une LIVE - Les migrants Sri-lankais débarquent à La Réunion

Les images sont signées Régis Labrousse Un nouveau bateau en provenance du Sri-Lanka est arrivé à La Réunion ce samedi matin. L'imula 0242, un bateau de pêche transformé en bateau de passagers candidats à l'asile en France, a passé le chenal du port Ouest ce samedi à 5H40.Il avait été escorté par le bâtiment de la Marine nationale Le Champlain depuis hier après-midi au large des côtes Est de l'île.Le navire de pêche transportant 46 migrants avait d’abord été aperçu et contrôlé par les gardes-côtes de Maurice avant de signifier aux autorités de l'île soeur son intention de poursuivre sa route vers La Réunion sans demander d'assistance.Hier soir, la préfecture faisait savoir qu' aucun des 46 passagers de cette embarcation n'avait demandé une assistance médicale . Un point de situation rendu possible après l'inspection de l'Imula par le bâtiment militaire Le Champlain venu à sa hauteur au large de la côte Est de La Réunion.Les 46 passagers, dont 6 enfants et 2 femmes, sont actuellement pris en charge par les services de l'État pour un premier bilan de santé, un contrôle douanier et la notification de leurs droits avant leur placement en zone d'attente.Ils feront ensuite l'objet d'entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour statuer sur leur admission au séjour.Dans un communiqué émis à 8H40, le préfet de la Réunion "salue la mobilisation des services de l'État (commandement de la zone maritime, direction de la mer, Centre régional opérationnel de surveillance et sauvetage, gendarmerie, police, SDIS, douanes) dans cette opération et leur bonne coordination, avec la participation du Grand Port Maritime, afin que les passagers de l'embarcation arrivent sains et saufs."