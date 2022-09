La grande Une LIVE - Les migrants Sri-lankais accostent à La Réunion

Le bateau sri-lankais Imula 0242 vient d'accoster avec 46 personnes à son bord. Ses occupants sont en train d'être pris en charge par les autorités maritimes et sanitaires. Par NP - Publié le Samedi 17 Septembre 2022 à 05:55





Il avait été escorté par le bâtiment de la Marine nationale Le Champlain depuis hier après-midi au large des côtes Est de l'île.



Le navire de pêche transportant 46 migrants avait d’abord été aperçu et



Il s’agit du second bateau de migrants qui arrive sur l’île en deux mois.





Les images sont signées Régis Labrousse Un nouveau bateau en provenance du Sri-Lankais est arrivé à La Réunion ce samedi matin. L'imula 0242, un bateau de pêche transformé en bateau de passagers candidats à l'asile en France, a passé le chenal du port Ouest ce samedi à 5H40.Il avait été escorté par le bâtiment de la Marine nationale Le Champlain depuis hier après-midi au large des côtes Est de l'île.Le navire de pêche transportant 46 migrants avait d’abord été aperçu et contrôlé par les gardes-côtes de Maurice avant de signifier aux autorités de l'île soeur son intention de poursuivre sa route vers La Réunion sans demander d'assistance.