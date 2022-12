La grande Une LIVE - Les 53 migrants sri lankais débarquent à La Réunion

​Les 53 passagers de l’Imula 559 sont à La Réunion. Après un long périple de 4000 km, les voici à l'entame d'un tout aussi long parcours administratif. Par Regis Labrousse - Alexandre Robert - Ludovic Grondin - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 18:03

Il a allumé son transpondeur dans la nuit de vendredi à samedi. Le frêle bateau de pêche battant pavillon sri lankais a accosté au port de la Pointe des Galets à 18h15.



La nuit dernière à 2 heures du matin, le contact a été établi pour la première fois entre les agents du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage et le capitaine du bateau. Ce dernier a donné les informations nécessaires aux autorités locales comme l’état de santé de ses passagers et leur nombre.







Aucun passager n’a nécessité une prise en charge au large de la côte du sud sauvage, là où il a rallumé son transpondeur pour la première fois dans les eaux sous responsabilité française.



C’est donc escorté d’une vedette de la gendarmerie maritime et des bénévoles de la SNSM que l’Imula 559 a été acheminé vers le Port ouest.



Non pas 44 mais 53 passagers



Alors qu'il était question ce samedi matin d'un premier état des lieux établissant la présence de 44 migrants (dont 3 femmes et 2 enfants), les autorités viennent de se rendre compte qu'ils sont finalement 53 passagers (dont 3 femmes et 3 enfants).



Ils seront pris en charge un par un. Les autorités françaises vont tout d’abord s’assurer de l’état de santé de chacun des occupants de l’embarcation puis viendra le temps administratif. Leurs droits seront notifiés à chacun d’eux.



Après la phase d’accueil, ils seront dirigés en zone d'attente.



Hormis celle située à l’aéroport Roland Garros, sont définis comme zone d’attente également les lieux où le migrant doit se rendre dans le cadre de la procédure de maintien en zone d'attente - dans un hôtel réquisitionné par exemple - et en cas de nécessité médicale à l'hôpital.



Chaque cas étudié individuellement



La police aux frontières peut maintenir le migrant en zone d'attente pendant 4 jours maximum.



Ce délai commence dès que le migrant est tenu à la disposition des services de police. Il s'agit d'une décision écrite et motivée. Elle fait l'objet d'une inscription obligatoire sur un registre mentionnant l’état civil, la date et l'heure auxquelles la mesure a été notifiée à chaque passager du bateau.



Avant la fin des 4 jours de maintien administratif, la police peut demander au juge des libertés et de la détention la prolongation du maintien en zone d'attente.

Le juge pourra alors prolonger le placement en zone d'attente pour 8 jours maximum.



Pendant cette phase de zone d'attente, "ils feront l'objet d'entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour statuer sur leur admission au séjour", indique la préfecture.



Avant de poser le pied sur le quai, les passagers du bateau ont été priés de porter un masque qui leur a été fourni :