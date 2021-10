A la Une . LIVE - Le retour du Run 400 à Saint-Joseph

À l’occasion du Run 400 de Saint Joseph, le club organisateur JAP974 et ses partenaires ont mis les petits plats dans les grands. La commune du Sud Sauvage a déployé une assistance technique importante afin de permettre aux spectateurs de pouvoir suivre cette manifestation dans les meilleures conditions possibles. Par NP - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 10:22

Une zone spectateur parfaitement sécurisée a été créée au niveau de la rue des Prunes. Situé en hauteur de la contournante et permettant un point de vue exceptionnel sur le tracé, cet espace est accessible uniquement à pied et une zone de restauration légère est prévue.









Perturbation de la circulation ce dimanche



L’organisateur rappelle que cette zone de départ sera totalement interdite au public pour des raisons évidentes de sécurité. Les amateurs pourront suivre au plus près chaque départ grâce au flux vidéo Live programmé.



La commune a déployé une cartographie précise pour permettre aux spectateurs de rejoindre le site et suivre parfaitement cette manifestation de reprise des Run400. La voie de contournement sera fermée à la circulation aux zones dédiées dès 7h du matin ce dimanche. Toute circulation de piétons est totalement interdite aux abords du tracé.

Pass sanitaire exigé



À la demande des autorités préfectorales, le pass sanitaire est exigé y compris dans la zone spectateurs pour assister à cette journée de Run. Un schéma vaccinal complet ou un test (PCR ou antigénique) de moins de 72h est nécessaire et sera vérifié par QR Code au cours de la journée.