LIVE - Le radier d'îlet Coco infranchissable

La Réunion est sous l'influence d'un minimum dépressionnaire qui apporte une dégradation pluvio-orageuse. L'Est et le Nord de l'île sont en vigilance fortes pluies et orages. Plusieurs cours d'eau sont en crue. La Rivière des Roches déborde et le radier de l'îlet Coco est infranchissable