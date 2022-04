La grande Une LIVE - Le "militant" Jean Castex arpente les rues de Saint-Denis pour convaincre les Réunionnais

Le candidat Macron bénéficie d'un militant de poids pour faire campagne à La Réunion. Le Premier ministre Jean Castex est en mission "séduction" dans notre département pendant 24 heures. Cette campagne éclair démarre ce midi dans les rues de Saint-Denis. Suivez notre direct dans les rues du chef-lieu. Par SI - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 12:37





Deuxième derrière Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen a obtenu 24,73% des suffrages à La Réunion contre 18,04% pour Emmanuel Macron arrivé troisième.



Un écart de 23.000 voix séparaient les finalistes de la présidentielle à l'issue du 1er tour. Le front républicain anti-Marine Le Pen va-t-il combler ce retard pour le candidat Macron alors qu'il n'est arrivé en tête que dans la seule commune de Sainte-Rose ?



"Ce n’est pas Emmanuel Macron ou Jean Castex qui le disent. Le chômage a fortement diminué en France (…) Notre objectif c’est le plein emploi. Nous avons sur ce registre de l’emploi un bilan qui nous rend crédible mais qui nous rend très lucide sur ce qu’il reste à faire ici à La Réunion", a déclaré Jean Castex à l'entame de cette déambulation dans les rues du chef-lieu aux côtés de Cyrille Melchior, de Nassimah Dindar ou encore de Bachil Valy.



La retraite à 65 ans s'invite à l'heure du repas



Hormis les poignets de main et les selfies, un échange très technique sur le secteur de la santé a eu lieu au milieu des tables des restaurants du carré KTdral. Jean Castex a été longuement apostrophé par une psychologue mécontente des mesures gouvernementales. Malgré les arguments déployés par le Premier ministre qui défendait son bilan sur cette question très pointue, l'échange s'est achevé sur un désaccord persistant.



Jean Castex a ensuite été interpellé par un Dionysien sur l’une des questions les plus chahutées de cet entre-deux tours, celle de la retraite à 65 ans. Annoncée par le président sortant à quelques encablures du 1er tour, elle continue de faire réagir et même à inquiéter une frange importante des retraités de demain. Comme au niveau national où le candidat a commencé, dès ce lundi, à moduler cette mesure mal perçue, Jean Castex a tenté de convaincre son interlocuteur de la rue Maréchal Leclerc que rien n’était encore tranché. Le chef du gouvernement a tout de même gardé un cap à respecter : "Il faut sauvegarder ce bon régime de répartition !" a-t-il exhorté.





Jean Castex a entonné la Marseillaise aux côtés du plus illustre personnage de la rue Maréchal Leclerc, l'accordéoniste Just Dormeuil :

Après quasiment une heure de déambulation dans la rue Maréchal Leclerc, Jean Castex s'est fait apostropher sur la question de la pédo-criminalité. Un homme a interpellé le Premier ministre sur cette question avant d'être mis à l'écart par les gardes du corps :