LIVE La route du littoral pourrait rouvrir dès 13H30

La route du littoral pourra rouvrir en début d'après-midi sur quatre voies, "si tout se passe bien", tempère Eric Boiteux, directeur de la Direction régionale des routes. A 13H05, l'annonce vient d'être faite que la route devrait rouvrir vers 13H30, soit une heure plus tôt que ce qui était jusque-là envisagé.



Ce lundi matin vers 9H30, un bloc rocheux de 2m3 est tombé sur les voies côté montagne puis s'est fracturé sur les voies côté mer. "On a beaucoup de chance, comme le 4 janvier où on a déjà eu un épisode de même type", souffle le responsable d'exploitation.



"Le bloc n’est pas tombé directement sur un véhicule. Il est tombé sur la chaussée, avec tout de même 3 véhicules impactés et 1 blessé léger", complète-t-il le bilan de cette matinée. "Finalement, encore une fois comme je dis, on s’en sort plutôt bien", affirme Eric Boiteux.



L'inspection héliportée qui a été menée dans la foulée a pu mettre en évidence un autre gros bloc d’environ 2m3 qui était coincé sous les filets. "Ce bloc était un peu en équilibre. On l’a fait tomber vers midi. Les cordistes ont terminé leur inspection, ils nous ont confirmé que la zone de départ était propre, qu’il n’y avait plus de blocs instables identifiés".



Les réparations de chaussée vont être effectuées d’ici cet après-midi.



Sur des images de Samuel Irlepenne