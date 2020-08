La grande Une LIVE - La barre des 1000 cas dépassée : "La situation sanitaire est préoccupante"

La Réunion affronte sa première véritable vague de Covid-19. Une semaine après un premier point de situation global à deux jours de la rentrée scolaire, le préfet s'entour de nouveau des représentants de l'ARS et du Rectorat. Par Soe Hitchon - Prisca Bigot - Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 17:49 | Lu 2494 fois





​Jacques Billant, préfet de La Réunion : "Nous avons dépassé aujourd’hui les 1000 cas depuis le 11 mars dernier". "200 nouveaux cas et 7 nouveaux clusters" ont été enregistrés. "La situation sanitaire est préoccupante". Le préfet a confirmé que c’est la première fois qu’il y a une circulation virale avec une augmentation des cas autochtones. Les trois autorités publiques doivent annoncer les éventuelles nouvelles mesures de lutte contre le Coronavirus au vu de la situation épidémiologique de ces derniers jours."Nous avons dépassé aujourd’hui les 1000 cas depuis le 11 mars dernier". "200 nouveaux cas et 7 nouveaux clusters" ont été enregistrés. "La situation sanitaire est préoccupante". Le préfet a confirmé que c’est la première fois qu’il y a une circulation virale avec une augmentation des cas autochtones. "Dans ce contexte sanitaire grave, les mesures annoncées la semaine dernière doivent être renforcées". Les périmètres du port du masque ont été étendus par le préfet dans des quartiers entiers à St-Denis en centre-ville, au Chaudron, dans le Bas de la Rivière et sur le Front de mer de St-Pierre. "J’intégrerai de nouveaux secteurs si besoin", a alerté Jacques Billant.

Les rassemblements de plus de 10 personnes interdits sur les plages, aires de pique-nique et les espaces verts

Les sports collectifs et de contact sont également interdit à partir samedi.

"Ces mesures sont contraignantes mais indipensables" . Le préfet appelle à nouveau à la responsabilité de chacun. "Nous avons une bataille à mener".

"L'irresponsabilité de quelqu'un peut avoir des conséquences sanitaires pour tous mais aussi sur plan social, économique, culturel et scolaire".





Martine Ladoucette, directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion :

«L’ensemble des indicateurs nous placent en déça des seuils d’alerte définis au plan national » a déclaré Martine Ladoucette. « Effectivement nous observons une forte progression des nouveaux cas diagnostiqués donc investigué. Par rapport à hier cela représente 79 cas de plus mais loin encore d’être investigué.

veut souligner que dans la très grande majorité des nouveaux cas, « ce sont des cas autochtones et non pas des personnes qui ont voyagé depuis moins de 15 jours ». Il s’agit donc d’une circulation au sein même de la population « largement induite par clusters d’origine majoritairement familial le plus souvent provoqué par rassemblement familiaux festifs »



Pour autant il faut aussi se souvenir des cas guéris depuis le 11 mars sur 1 075 cas diagnostiqués 692 sont considérés comme guéris. Par différence, ce sont bien 380 personnes qui ont une maladie considérée comme active.

Sur les clusters, « ils ont progressé depuis la semaine dernière »: 7 à St-Denis, 2 à St-André, et 1 à Ste-Marie. « On observe des caractéristiques différentes d’un cluster à un autre ».

Le taux de positivité progresse inévitablement mais il progresse finalement assez faiblement d’une semaine à une autre parce que nous procédons à beaucoup de tests ». Sur 100 tests pratiqués à La Réunion il y en a un peu moins de 2 qui sont positifs. En France, en moyenne il y en a plus de trois qui sont positifs.

En admission à l’hôpital, le solde positif est positif de l’ordre de 15. En réanimation, de l’ordre de 6 personnes.

« Ces données font passer La Réunion à un état de vulnérabilité faible à un état de vulnérabilité modéré. Il traduit tout à la fois la dégradation de la situation dont je fais état mais aussi le fait que la dégradation n’est pas aussi forte que dans certains départements de France et ultramarins ».

Face à cette situation, l’ ARS et l’ assurance maladie ont doublé leurs effectifs.

L’objectif de 1 300 personnes testées a été atteint et même dépassé. 1700 tests sont réalisés par jour en moyenne « mais il s’agit pas de faire du volume ».

Sur les tests à J+7 voyageur: « le taux de positivité est près de 0 à l’heure où l’on se parle c’est à dire 0,3 % de positivité » sur les 700 tests effectués en moyenne par jour. « Donc il serait totalement inexact de dire que les voyageurs continuent d’arriver à La Réunion en ayant contaminé 7 jours après leur arrivée ».

La directrice de l’ARS OI a également insisté sur la politique de dépistage ciblé.



Francis Fonderflick, secrétaire général de l’académie de La Réunion :



Notre direct depuis l'hôtel de préfecture :