La grande Une LIVE - Jean Castex sur les terres républicaines de Michel Fontaine

Jean Castex garde un rythme soutenu dans cette visite menée à tambour battant à La Réunion. Après Saint-Denis, voici déjà le Premier ministre en train de sillonner les rues de Saint-Pierre. Par GD - LG - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 14:34









Ce jeudi après-midi, c'est au tour du président départemental des Républicains de rester dans cette tendance de la "Macron-comptabilité". Après avoir accueilli le candidat Michel Barnier lors de la primaire des Républicains et marqué peu d'enthousiasme à soutenir celle qui avait pourtant été plébiscitée par les militants, Valérie Pécresse, Michel Fontaine a fini par



Pas étonnant donc de voir le Premier ministre fondre sur la capitale du sud cet après-midi. Accueilli sur les terres républicaines du maire de Saint-Pierre, Jean Castex s'est attelé à persuader, encore et encore, du bien-fondé du programme du candidat briguant un second mandat présidentiel.



Après un détour par une résidence de personnes âgées dans le centre-ville, le moment le plus attendu a été cette recherche de proximité avec la population. Le meilleur moyen sans doute de répondre aux questions des citoyens-électeurs et, en second rideau, espérer briser l'élan de Marine Le Pen au niveau local. La cheffe de file du Rassemblement national est arrivée deuxième à La Réunion avec 24,73% des suffrages exprimés contre 18,04%.



Emmanuel Macron a ainsi accusé au soir du 1er tour un écart de 23.000 voies sur sa concurrente du second tour.



"Nous avons bien fait d’investir dans la route du littoral”



Au côté du maire de Saint-Pierre, Jean Castex a rencontré les jeunes travailleurs de l’association père Favron, dans un local du CCAS.



Après avoir mis environ une heure pour rejoindre Saint-Pierre depuis Saint-Denis, Jean-Castex, questionné sur la problématique des embouteillages sur l’île a assuré qu’il échangera avec Emmanuel Macron au sujet la NRL: “Je vais lui en parler, je vais surtout lui dire que nous avons bien fait d’investir dans la route du littoral”, a t-il déclaré.

"L'État fera des efforts pour accroître la formation"



Jean Castex s'est ensuite rendu à Terre-Sainte, où il a été accueilli, une fois encore, en musique, avant d'échanger avec la foule.

Interpellé par une homme dans la foule sur la formation et la pérennité des contrats, Jean Castex a réagi :“Ici, à La Réunion, le taux de chômage est très élevé. Ce que l’on nous demande, c’est de mettre en place des outils adaptés, avec les collectivités. À ce titre, l'État fera des efforts pour accroître la formation et l’insertion par l’emploi".