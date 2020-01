La grande Une (LIVE) JSSP - Epinal : Le capitaine saint-pierrois Jean-Michel Fontaine exclu de la rencontre !

16h50: Mi-temps au stade de la Colombière.



16h48: Corner tiré par le SAS Épinal, ballon bien capté par Ibrahima Dabo.



16h46: Malgré son infériorité numérique, la JSSP arrive malgré tout à donner quelques frayeurs dans la défense d'Épinal.



16h45: Faute de Jean-Philippe Krasso sur Pascal Razak.



16h45: L'arbitre vient d'annoncer 5 minutes de temps additionnel.



16h39: Les joueurs d'Épinal restent bien en place notamment en défense, se contentant que de quelques offensives, mais qui font mouche. Vigilance de mise côté saint-pierrois.



16h34: Corner pour Épinal. Cafouillage devant les cages du gardien saint-pierrois mais Bertrand Bador repousse la frappe adverse.



16h30: Le SAS Épinal met la pression sur les joueurs de Christian Dafreville, mais n'a pas modifié son schéma de jeu malgré leur supériorité numérique. Les deux équipes se rendent coup pour coup.



16h29: Nouveau coup-franc pour la Saint-Pierroise qui ne donnera rien.



16h22: Malgré l'expulsion de leur capitaine, les Cigognes tiennent bon pour le moment. Ryan Ponti est toujours aussi remuant en attaque, poussant à la faute les défenseurs spinaliens.



16h16: Le capitaine de la JSSP, Jean-Michel Fontaine exclu de la rencontre ! L'arbitre a décidé de sortir le buteur de la JS Saint-Pierroise, impliqué dans la blessure du joueur d'Épinal, Abdoulaye Niang.



16h12: Un joueur d'Épinal au sol après s'être blessé. Il devrait céder sa place dans les secondes qui viennent.



16h09: Après un début de match un peu poussif, les joueurs de la JSSP ont semble-t-il retrouvé leurs jambes. Premières incursions dans la surface adverse.



16h06: Coup-franc pour la Saint-Pierroise après une faute sur Ryan Ponti qui ne donnera rien. Mésentente entre les deux attaquants saint-pierrois.



15h57: les deux équipes font leur entrée sur la pelouse de la Colombière. Sur le banc des remplaçants pour le début de cette rencontre, le milieu de terrain Saint-Pierroise Gérard Hubert nous a confié que ses coéquipiers étaient "concernés" et feront "le match qu'il faut". "J'espère qu'il y aura le résultat au bout" explique un des cadres des Cigognes et du Club R.



14h55: Plus qu'à une petite heure du match tant attendu, les joueurs de la Saint-Pierroise font leur entrée au stade de la Colombière pour affronter Epinal et tenter de remporter ce match de 16e de finale de Coupe de France.



Malgré le froid, les premiers supporters réunionnais sont déjà présents pour soutenir leur équipe. Les tribunes du stade commencent à se remplir et devraient être pleines d'ici le début du match à 16 heures. Le soleil pointe le bout de son nez, une bonne nouvelle pour nos joueurs peï.

Suivez les Cigognes, avec Antoine Forestier, notre envoyé spécial à Epinal :

Corner tiré par le SAS Épinal, ballon bien capté par Ibrahima Dabo.Malgré son infériorité numérique, la JSSP arrive malgré tout à donner quelques frayeurs dans la défense d'Épinal.Faute de Jean-Philippe Krasso sur Pascal Razak.L'arbitre vient d'annoncer 5 minutes de temps additionnel.Les joueurs d'Épinal restent bien en place notamment en défense, se contentant que de quelques offensives, mais qui font mouche. Vigilance de mise côté saint-pierrois.Corner pour Épinal. Cafouillage devant les cages du gardien saint-pierrois mais Bertrand Bador repousse la frappe adverse.Le SAS Épinal met la pression sur les joueurs de Christian Dafreville, mais n'a pas modifié son schéma de jeu malgré leur supériorité numérique. Les deux équipes se rendent coup pour coup.Nouveau coup-franc pour la Saint-Pierroise qui ne donnera rien.Malgré l'expulsion de leur capitaine, les Cigognes tiennent bon pour le moment. Ryan Ponti est toujours aussi remuant en attaque, poussant à la faute les défenseurs spinaliens.Un joueur d'Épinal au sol après s'être blessé. Il devrait céder sa place dans les secondes qui viennent.Après un début de match un peu poussif, les joueurs de la JSSP ont semble-t-il retrouvé leurs jambes. Premières incursions dans la surface adverse.Coup-franc pour la Saint-Pierroise après une faute sur Ryan Ponti qui ne donnera rien. Mésentente entre les deux attaquants saint-pierrois.les deux équipes font leur entrée sur la pelouse de la Colombière. Sur le banc des remplaçants pour le début de cette rencontre, le milieu de terrain Saint-Pierroise Gérard Hubert nous a confié que ses coéquipiers étaient "concernés" et feront "le match qu'il faut". "J'espère qu'il y aura le résultat au bout" explique un des cadres des Cigognes et du Club R.Plus qu'à une petite heure du match tant attendu, les joueurs de la Saint-Pierroise font leur entrée au stade de la Colombière pour affronter Epinal et tenter de remporter ce match de 16e de finale de Coupe de France.Malgré le froid, les premiers supporters réunionnais sont déjà présents pour soutenir leur équipe. Les tribunes du stade commencent à se remplir et devraient être pleines d'ici le début du match à 16 heures. Le soleil pointe le bout de son nez, une bonne nouvelle pour nos joueurs peï.







Charline Bakowski - Samuel Irlepenne Lu 1250 fois