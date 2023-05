La grande Une LIVE - Elisabeth Borne arrive à La Réunion

Un an après sa nomination à Matignon, la Première ministre est en visite à La Réunion jusqu'au 13 mai. Elle est accompagnée de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, M. Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer et M. Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Par NP - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 07:01

La Première ministre, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le ministre délégué chargé des Outre-mer et le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, arrivent sur l’île ce jeudi matin.



Pour Elisabeth Borne, cette visite officielle est la toute première dans un territoire ultramarin depuis sa nomination. Durant ces trois jours de visite, la Premier ministre entend aller “à la rencontre des Réunionnais”.



"Signifier à la ministre qu’elle a dépassé les bornes"



En marge de leur arrivée, un timide comité s'est rendu dès 7h00 au rond-point de Gillot, munis de casseroles de fortune pour accueillir le cortège ministériel.

"Comme ce qui se fait partout ailleurs, on va signifier notre mécontentement à travers nos bruits de casseroles, de marmites peï, pour signifier à la ministre qu’elle a dépassé les bornes", a déclaré Carl Maillot pour la CFDT



Les manifestants, plus nombreux, ont ensuite dû se déplacé dans une zone identifiée, ce qui a fait grandir leur colère :



"Nous a la CGTR on dit ça suffit. Assez d’attaques contre les travailleurs. Assez d’attaques contre les travailleurs immigrés. Assez d’attaques contre les travailleurs en France. On n’est pas à Madagascar, on n'est pas en Inde, on a le droit de manifester/ il est inscrit dans la constitution et on l’utilise ! Je suppose que le trottoir fait encore partie du domaine public et vous êtes en train de nous repousser pour permettre à Madame Borne de passer sans gêne, sans nous voir. Ce n’est pas de la démocratie, c’est de la dictature".