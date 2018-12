LIEN SOCIAL 2018 - Week-end nature

La Réunion, avec Madagascar et les autres îles du Sud-ouest de l’océan Indien fait partie des 34 spots de la biodiversité mondiale.

C’est pour permettre à tous de découvrir la richesse de sa faune et de sa flore que le département a mis en place il y a 14 ans les week-end nature. Durant deux semaines à travers l’île des animations et visites étaient proposés pour découvrir ou redécouvrir les espaces naturels sensibles de l’île. Rencontre avec Giovanni et Marcel qui nous font revisiter l’Étang Saint Paul le temps d’une matinée.