A la Une . LGBTQIA+ : Le guide pour trouver des réponses à vos questions

Les personnes LGBTQIA+ et celles en questionnement peuvent se retrouver isolés ou mal orientées. Voici quelques pistes pour vous aider. Par NP - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 13:17





Il n’est pas toujours facile, pour les personnes en questionnement ou faisant face à difficultés liées à leur orientation sexuelle ou identité de genre, de savoir à qui se confier. Voici quelques recommandations de l’association OriZon.



Tout d’abord, il faut se laisser du temps, aller à son rythme, ne pas être jugeant avec soi-même. “C'est bien de se poser des questions sur qui on est, ce qui est important pour nous, ce dont on a besoin. Quelles que soient les réponses finalement, ça aura permis de mieux se connaître soi-même”, souligne Lilou Pedrazzoli, vice président d'OriZon.



Lorsque l’on se sent prêt, prendre le temps d’en parler à des personnes en qui on a confiance (amis, famille, professeurs). On peut d'abord évoquer le sujet un peu vaguement pour tâter le terrain et voir avec qui on sera en sécurité d'en parler.



A La Réunion, chacun peut trouver une oreille attentive auprès des associations. Chez



OriZon dispose d’une cellule d’accompagnement, de soutien et d’écoute. Pour joindre l’association, il suffit de composer le 0692 60 07 83 ou de contacter les équipes par mail à secretariat.orizon@gmail.com.



Les bénévoles et professionnels de l’association peuvent également aller à la rencontre de celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.



Il est bien sûr possible de trouver des informations et des témoignages de personnes concernées de chez soi, sur les sites à disposition ou en discutant sur internet avec des personnes LGBTQIA+, mais aussi d'échanger par mail, téléphone et sur les réseaux, avec les associations citées plus haut.





“Des personnes qui se sont posé des questions, qui ont eu peur, il y en a plein plein plein, tu n'es pas seul.e. On finit par trouver les réponses et par trouver des personnes avec qui les vivre”, conclut Lilou Pedrazzoli.



Pour rappel, en cas de danger, la personne concernée ou ses proches disposent de plusieurs ressources, notamment les services de victimologie dans les hôpitaux, les urgences, le médecin généraliste, le commissariat le plus proche, sans oublier les personnes de confiance et l'association OriZon (06 92 60 07 83).



Sites recommandés par OriZon :

C'est comme ça

SOS Homophobie

OriZon

Requeer

Le planning familial

Wikitrans

Outrans

Il peut arriver de traverser de grands moments de solitude et de se refermer sur soi. Pour briser la solitude, il vous est conseillé de chercher des personnes avec qui vous pouvez vous donner la chance d'explorer qui vous êtes, que ça soit pour se voir ou pour discuter en ligne. Pour rompre la solitude, il est aussi recommandé d'aller à des événements avec des personnes LGBTQIA+ pour rencontrer des personnes avec qui échanger.