LE VELO AVANCE…PEDALONS ENSEMBLE !

Récemment, quelques utilisateurs de la bicyclette au quotidien (vélo- boulot, vélo vie …) ont sensibilisé et accompagné les décideurs des régions ouest et sud de notre île sur une réflexion globale de la circulation à l’aide de la « petite reine », sans oublier de la situer dans le cadre contextuel du tourisme, , de l’environnement, de la santé.



Ont fait cause commune, le Comité Réunionnais de Promotion du Vélo (C.R.P.V.), deux collectifs de citoyens, le collectif Mobilité C.H.O.R.- E.P.S.M.R . (Centre Hospitalier Ouest Réunion), et Vélotaf Sud Réunion ainsi que l’association Vélo Vie.

Dans l’ouest, 6 mois après l’ouverture du Centre Hospitalier Ouest Réunion , un nouvel axe cyclable sécurisé a été réalisé en collaboration entre la commune de Saint-Paul et la Région.



Est en cours de réalisation suite à un sondage de la population ( enquête de la Fédération des Usagers de la Bicyclette), une piste cyclable sécurisée très attendue permettant de relier 2 itinéraires cyclables fréquentés : Saint-Paul centre et la Plaine-Saint-Paul par la zone commerciale de Savanna.



Par ailleurs, le sentier littoral ouest sort actuellement de terre, agrémenté d’une piste cyclable de la piscine de Saint-Paul au Pont de chemin de fer.



Enfin, nous espérons que se concrétise, le projet bien avancé de la traversée cyclable sous la 2x2 voies à partir de la piste de B.M.X.vers Savanna par la ravine de la Plaine-Saint-Paul.



S’agissant du sud de notre île, le collectif Vélotaf Sud Réunion travaille avec la mairie de Saint-Pierre sur les différents points sensibles de la mobilité à vélo dans le centre ville.



Par ailleurs, l’aménagement de parkings à vélos sécurisés dans l’enceinte du C. H..U. de Saint-Pierre est un projet acquis.

Sur le même territoire, notre vigilance se porte maintenant, sur l’indispensable sécurisation d’un tronçon de la Voie Vélo Régionale entre Grands-Bois et le rond-point de Chemin neuf.



Amis de la bicyclette, cet appel à votre bonne volonté vient de personnes comme vous, qui souhaitent rendre sa place au vélo dans les trajets du quotidien (travail, courses, loisir). N’hésitez pas à nous accompagner sur la page facebook du collectif ou d’un association de votre zone (cités ci-dessous), afin de contribuer à la réflexion sur la démarche VELO VIE , près de chez vous et des vôtres.



Le C.R.P.V.( crpv@orange.fr), le collectif Mobilité C.H.O.R., Vélotaf Sud Réunion, l’association Vélo Vie.