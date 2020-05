LE ROND POINT DE LA TOUR DES AZALEES : LA NOUVELLE VITRINE DU TAMPON

La tour des Azalées est reconnaissable de loin dans le paysage tamponnais. C'est une institution comme le rond point qui la jouxte, un grand et joli rond point fleuri qui marque l'entrée dans la cité des Florilèges. Mais cette image appartient au passé... ...Car depuis décembre 2018 et la crise des gilets jaunes, désormais en lieu et place du gazon, des arbustes et des fleurs, vous avez des baraquements, des tentes, des fils à linge.. et des personnes qui occupent de facon illégale et en toute impunité un lieu public, sans titre de propriété, la municipalité n'ayant à ce jour vendu le rond point !



Finalement, on nous refait le coup à petite échelle et petits bras, du remake de Notre dame des landes et de ses zadistes. D'autant plus troublant, qu'hier , une terrasse surélevée à base de palettes était en cours de construction.Alors d'un coté, sur la plage de l'Hermitage on a rasé les paillotes (qui ne gènaient personne, sauf le voisinage aisé qui,eux, ont pu construire leur villa ),car soi disant construites illégalement sur le domaine maritime , et de l'autre, on laisse d'autres paillotes ou plutot des amas de bois et de toles, se développer sur ce rond point, espace public municipal.Non seulement, ce rond point est occupé de facon illégal, mais il il est aussi source de nuisances sonores, visuelles par ses occupants, la salubrité est limite, et est de fait une appropriation intellectuelle d'un lieu pour diffuser leurs idées.



D'ailleurs autant que je me remémore, le ministre de l'intérieur a bien à l'époque intimer l'ordre d'évacuer tous les ronds ponts occupés par les gilets jaunes. De fait, le rond point des Azalées est le seul roind point des gilets jaunes encore en activité.Non seulement, il pollue le visuel du Tampon, mais ses occupants comme il y a 3 semaines, alors que l'on était encore en plein confinement, formaient un attroupement d'une vingtaine de personnes devant la gendarmerie du Tampon, faisant fi des gestes barrières. Apparemment , cette manifestation de gilets jaunes estampillés rond point des Azalées, résulte du fait que 2 d'entre eux auraient été convoqués, suite à outrages aux forces de l'ordre ; lors d'un passage de ceux ci sur le rond point.Alors in fine qui décide ! Comme dit la chanson de Gaby Lai Kun *femme commande pas lo zhome* cela donne, version groupe des Azalées : *gendarme commande pas Gilets des Azalées * !



Autre problème de cette occupation sauvage, c'est la sécurité routière, car si vous faites le tour du rond point coté gauche et qu'un occupant est devant vous et lorsqu'il rentre dans le rond point, vous etes surpris et vous etes obligés de faire un écart; idem pour un véhicule qui sort. Il n'y a bien sur aucune signalisation et pour cause....Beaucoup de nos concitoyens, meme extérieurs au Tampon se sont plaints de cette situation...mais sans résultat.On y vend aussi des fruits et des légumes, on y fait du troc. Enfin bref un mode de vie alternatif, que je peux comprendre dans notre monde de surconsommation qui a envahi notre ile ou tout est prétexte pour nous plumer le porte monnaie, de la St Valentin aux ventes privées à toutes les sauces et autres black friday..Mais depuis la crise Covid 19 est arrivé, a changé nos modes de consommation et la société d'elle-meme va évoluer et aller à l'essentiel avec plus d'entraide, se débarrasser de la surconsommation,ce que les gilets jaunes, hormis la prise de conscience, n'avaient réussis à transformer.Le groupe, car pour moi le terme gilets jaunes est galvaudé,qui occupe ce rond point revendique un campement auto géré et comme slogan : agir pour ne plus subir: Ok. Pour autant leurs revendications, le terme exact serait plutot aspirations peuvent se développer en d'autres lieux, sans s'approprier d'office cet espace qui appartient aux tamponnais, pourquoi pas vers Notre Dame de la Paix à la fraicheur des hauts et au calme pour une méditation optimale.



Car il faut rendre ce rond point à sa vie antérieure, paisible et qui se fond à l'environnement. Imaginer un instant que dans les jours qui suivent prenant exemple sur ce qui se passe au pied de la tour des Azalées, d'autres personnes, revendiquant d'autres problématiques -lutte contre l'homophobie, défense de la cause animale...se mettent à occuper les ronds point du 17è km ou celui du 19è km, les forces de l'ordre, à juste titre, viendront les déloger.Dans ce cas il y aura jurisprudence et donc de facto, le rond point des Azalées sera évacué dans la foulée et ce que j'appelle des taudis, rasés.



*Ouvre la porte là marmaille, ouvre la porte là, Jésus y veut entrer* comme dans le cantique de la messe 2.0 diffusé sur Réunion 1ère dimanche. Okay, ouvre la porte .Seulement ce n'est pas Jésus qui est entré, mais des squatters qui au fil du temps, ont pris leurs aises.Alors comme chaque bonne chose a une fin, le plutot sera le mieux...







Yves THIBAULT