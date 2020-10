LE GAL FOR EST: Plus de 300 000 euros pour le développement des Hauts de l’Est !

Le GAL FOR EST est un Groupe d’Action Locale (GAL) qui gère le programme LEADER (Fonds européens) pour les Hauts de l’Est. Sur le territoire de la Cirest, ce sont l’AD2R et la Cirest qui portent conjointement le programme LEADER.



Ce dispositif d’aides permet de financer partiellement ou totalement des projets de développement impactant les Hauts de l’Est, que ce soit dans le secteur économique, agricole, culturel, dans l’insertion, le patrimoine ou encore les activités de cohésion sociale, entre autres.



Le comité de programmation a examiné les dossiers de 11 porteurs de projets, dans des domaines aussi variés que l’agriculture, le développement économique ou encore la culture. Les 11 dossiers présentés ont été validés par le comité de programmation, ce qui représente un coût global de 316 776 €. Le montant total des subventions mobilisées est de 262 558 € dont 196 918 € d’aides LEADER octroyées par le GAL FOR EST.



Depuis le lancement du dispositif en 2018, 56 projets ont déjà été validés, ce qui représente près de 2.1 millions d’euros d’aides financières.



Patrice Selly, Président de la Cirest, et Jean Flore BARRET, Président de l’AD2R ont rappelé l’importance de ce dispositif pour accompagner les porteurs de projets et assurer le développement des Hauts de l’Est.



Informations et renseignements sur le dispositif d’aide : AD2R, 0262 921 861 – 0262 921 400