Courrier des lecteurs LE CORONAVIRUS : Un burn-out mondial car l’humanité n’en peut plus de ce sytème, mais il est trop dans l’engrenage pour en prendre conscience

Le CORONAVIRUS est apparu début Décembre dans la ville chinoise de Wuhan.

Sa propagation dans de plus en plus de pays génère une grande peur, une grande anxiété dans le monde entier.



Nous sommes en 2020, la technologie progresse chaque jour, la science progresse chaque jour, l’homme maîtrise de plus en plus les éléments naturels, les pays s’enrichissent chaque jour et pourtant aujourd’hui nous sommes impuissants face à ce virus, la FRANCE deuxième puissance maritime est incapable de fournir à son peuple les moyens de protection nécessaire, à l’exception des masques moisis distribués ce jour par l’ARS au personnel soignant de la RÉUNION.



La crise du coronavirus bouleverse nos vies et nos esprits. Arrêt de l’économie, mouvements de panique, dérèglement des habitudes, incertitude sur l’avenir : la crise pandémique révèle la non-maîtrise de ce que nous pensions maîtriser.



Un ETAT dont la politique menée vise essentiellement à s’enrichir, dont les réformes prises exigent essentiellement des efforts du peuple sans mesures compensatoires, et lequel ÉTAT est dans l’incapacité de faire face et de fournir les moyens de protection nécessaires á ce jour.



Nous ne nous sommes pas sentis concernés lorsque le virus est apparu en Chine, c’était le problème de la Chine et pas le nôtre.Mais aujourd’hui, nous sommes confrontés à ce virus, nous devons faire preuve de prudence et de vigilance, la seule façon d’empêcher la propagation de la maladie .



Ce confinement nous amène à nous interroger sur nous-mêmes, sur le sens de la vie et celui de l’humanité.



Oubliant qu’il est un être vivant parmi d’autres, l’homme a trop longtemps considéré qu’il pouvait tout comprendre et tout maîtriser.



Comme l’a écrit Amma : « nous ne sommes pas des îles individuelles mais des maillons d’une chaîne commune. N’attendez pas que les autres changent avant de changer . Vous pouvez créer du changement à l’extérieur en vous changeant à l’intérieur, même si d’autres ne le font pas. »



Cette période qui arrive après la crise des gilets jaunes, est une alerte de plus, le moment d’une prise de conscience de la bêtise humaine, des incohérences de modes de vie, de la nécessité d’une reconnection à l’essentiel ...



Elle nous incite à nous recentrer pour redécouvrir l’essentiel : le mécanisme de la vie, notre condition d’être vivant égal aux autres espèces, ainsi que les grandes lois de la Nature.



Nous ne pouvons revenir sur les jours passés, où il y a eu négligence, des mesures prises tardivement, nous sommes « aujourd’hui » et la situation est celle que nous connaissons, il n’est jamais trop tard pour devenir ce que l’on aurait pu être .



Alors oui, pour une fois, faisons de l’être humain notre priorité, nous ne devons pas calculer les pertes, mais multiplier nos efforts, joindre tous nos moyens afin de nous protéger et préserver notre santé !!!



Nous avons besoin plus que jamais de mettre le Beau au cœur de notre vie, de notre comportement, de la cité et dans nos relations humaines pour un bien vivre ensemble en paix.



Le Beau a cette capacité de pouvoir réenchanter un monde en proie aux crises multiples.



Le Beau est une urgence, plus que jamais.



Cette pause aujourd’hui est certainement nécessaire pour retrouver un monde meilleur !!!



Qui sait cette période permettra peut-être à l’humanité de se recentrer pour aller plus loin, en harmonie avec la Nature !!!! Isabelle LATCHIMY Lu 608 fois







Dans la même rubrique : < > Waterloo ! Waterloo ! Morne plaine ! Histoire d’un confiné