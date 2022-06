Législatives

LDH : Faire un choix politique éclairé et exercer son droit de vote

Communiqué de la LDH Réunion :

Par N.P - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 11:36

En appelant aux valeurs d’engagement citoyen, de solidarité et de partage des Droits humains, la Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion invite les Réunionnaises et les Réunionnais :



- à se rendre aux urnes les 12 et 19 juin prochains pour exercer leur droit de vote.

Les élections législatives sont l’occasion de réhabiliter le débat d’idées, la confrontation des projets et de mettre les citoyennes et les citoyens en situation de choisir les priorités à défendre à l’Assemblée nationale et les politiques à mener dans notre pays.



La LDH à la Réunion rappelle par ailleurs le danger que représente l’Extrême-Droite, qui sous divers masques populaires, continue de véhiculer la haine de l’autre, le racisme et la xénophobie et de proposer des mesures antisociales et antidémocratiques.



La LDH continuera, aux delà des élections législatives, à participer aux débats locaux portant sur les enjeux humains, sociaux et environnementaux intéressant notre Île, dans le souci de contribuer à construire des réponses durables et de réaffirmer l’égalité des Droits et les libertés individuelles et collectives.



Les 12 et 19 juin, votez pour donner de la force à vos idées et à la démocratie !



Fait à Saint-Denis, le 1er Juin 2022

Le bureau de la LDH à la Réunion

La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion