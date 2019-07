LDH: "14 juillet : fête de notre liberté et de notre citoyenneté partagée"

Le 14 juillet, célébration d’unité nationale, mais aussi fête de notre liberté et de notre citoyenneté partagée, nous appelle à revisiter la tradition à laquelle il nous faut donner tout son sens et sa portée pour faire vivre, ici et maintenant, la République comme bien commun.



Pour nous, fils et filles de la Réunion et de la République, c’est une ardente obligation de faire de nos diversités le creuset d’une unité réunionnaise où chaque identité particulière se partage avec celle des autres. Cette aspiration au partage et à la solidarité est un idéal que l’on ne peut jamais atteindre complètement mais qui marque le chemin à suivre, la voie de la raison et de l’avenir de notre Île.



Il nous faut pour cela faire face, avec lucidité et détermination, aux risques de radicalisation identitaires ou intégristes qui, à l’heure du numérique, se propagent à grande vitesse, dans un monde chaotique où les mutations rapides laissent perdurer inégalités et injustices, avec notamment une exclusion insupportable pour nombre de nos jeunes concitoyens.



Dans ce contexte, les valeurs de la coopération, du civisme et de l’engagement citoyen sont plus que jamais d’actualité pour soutenir notre cohésion sociale. Les politiques publiques, comme les initiatives de la société civile doivent s’en inspirer.



Il nous faut en particulier redonner tous les moyens nécessaires à l’action d’Education populaire à la Réunion.



Dans cet esprit, la Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion présentera pour la rentrée un certain nombre de propositions d’actions éducatives :

- « LDH en résidence » pour des animations éducatives en partenariats avec les établissements scolaires ;

- Concours de plaidoiries ;

- Journées de formations pour les bénévoles engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes ;

- Concours « Ecrits pour la Fraternité » qui aura cette année pour thème la liberté ;

- Célébration du 30ème anniversaire de la CIDE, avec notamment une journée éducative sur les droits de l’enfant au Centre jacques Tessier ;

- Cycle de conférences à plusieurs voix sur le thème « identités et universalisme » visant à former les responsables et bénévoles associatifs sur les questions des dérives identitaires, communautaristes, intégristes ou sectaires.