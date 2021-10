Courrier des lecteurs LBSJS-172 : "Deux vidéos au lycée Roland Garros"

Par AID 974 - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 07:47





AID, en partenariat avec le Lycée Roland-Garros, délocalise sa séance du vendredi 8/10 au Tampon, dans les locaux du lycée, au sein de l'amphithéâtre, afin de diffuser deux documentaires d'un intérêt pédagogique certain, que nous avons déjà diffusés dans notre activité, mais dont nous retrouvons le plaisir de leur diffusion et qui nous promettent un débat passionnant avec les lycéens et les étudiants de BTS. Les diffusions sont :

- "Albatross", de Chris Jordan, de 9h30 à 11h30, merveilleux documentaire animalier, posant la question du consumérisme humain et de la dégradation de notre planète;

- "Sacrée Croissance", de Marie-Monique Robin, dont le sujet est le même que "Demain" de Cyril Dion, mais qui offre l'avantage de pouvoir être diffusé et débattu dans un schéma horaire de deux heures, de 13h30 à 15h30, portant sur la croissance, la nécessaire protection de notre environnement et la décroissance de notre consommation en énergie fossile.



Les deux sujets sont voisins et complémentaires. Nous espérons que ces sujets d'actualité intéresseront la jeunesse réunionnaise et lanceront le débat, ainsi qu'ultérieurement les discussions familiales, ou d'ailleurs...



la suite sur : Présentation et débat le matin par Isabelle SIMON, Alain BUSSER et Bruno BOURGEON, l'après midi par Michel DARDAILLAN et Bruno BOURGEONAID, en partenariat avec le Lycée Roland-Garros, délocalise sa séance du vendredi 8/10 au Tampon, dans les locaux du lycée, au sein de l'amphithéâtre, afin de diffuser deux documentaires d'un intérêt pédagogique certain, que nous avons déjà diffusés dans notre activité, mais dont nous retrouvons le plaisir de leur diffusion et qui nous promettent un débat passionnant avec les lycéens et les étudiants de BTS. Les diffusions sont :- "Albatross", de Chris Jordan, de 9h30 à 11h30, merveilleux documentaire animalier, posant la question du consumérisme humain et de la dégradation de notre planète;- "Sacrée Croissance", de Marie-Monique Robin, dont le sujet est le même que "Demain" de Cyril Dion, mais qui offre l'avantage de pouvoir être diffusé et débattu dans un schéma horaire de deux heures, de 13h30 à 15h30, portant sur la croissance, la nécessaire protection de notre environnement et la décroissance de notre consommation en énergie fossile.Les deux sujets sont voisins et complémentaires. Nous espérons que ces sujets d'actualité intéresseront la jeunesse réunionnaise et lanceront le débat, ainsi qu'ultérieurement les discussions familiales, ou d'ailleurs...la suite sur : www.aid97400.re