Courrier des lecteurs LBSJS-163: "Le 11 Septembre, 19 ans après" - Présentation et débat par Aline Dagut et Christianne Sudnikowicz

Repaire de Là-Bas Si J'Y Suis n°163 à Saint Denis à « Le Manguier» - Vendredi 11 Septembre 2020 à 18h00





Mais il y a des certitudes dans les conséquences de ces événements dont nous allons parler aujourd’hui : leur incidence sur le climat politique et juridique, la mise en exergue d’un danger terroriste réel ou inventé pour provoquer la peur parmi les citoyens et les amener à accepter des politiques sécuritaires et des restrictions aux libertés fondamentales comme avec les deux versions successives du Patriot Act étatsunien qui ont progressivement déteint dans tout l’Occident avec la complicité amusée des "régimes musclés" ou des dictatures qui ont peu ou prou félicité les USA de les imiter !



La peur est l’outil le plus pratique trouvé pour faire en sorte que la farce démocratique continue à fonctionner avec la complicité des médias au service des puissances d’argent qui détiennent la réalité du pouvoir et placent en lumière leurs hommes (et parfois femmes) liges des "partis de gouvernement". Chacun a pu constater que sur l’essentiel ils pratiquent les mêmes politiques qui ont toujours les mêmes effets: maintenir un volant de pauvres et de chômeurs qu’on maintient en vie grâce à des aumônes conditionnées par leur passivité.



Cela permet de renforcer la peur économique infligée aux classes moyennes, qui craignent plus que tout de perdre leurs relatifs avantages et qui volent au secours du pouvoir quand celui-ci leur demande: voir les manifestations gigantesques pour soutenir de Gaulle notamment en 1968 jusqu’à celle de 2015 prétendument pour soutenir Charlie Hebdo mais en réalité pour rabibocher les français et leurs forces d’oppression.



A cette mascarade, de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement sont venus apporter leur caution: quand il s’agit d’encadrer les débordements du peuple, les membres du club des dirigeants sont solidaires! On a vu ce que ça a duré: dès l’automne 2018, il a été répondu aux cris de désespoir de la classe moyenne pauvre par des tabassages en règle.



Alors que s’ouvre justement en France le procès des complices des attentats de 2015 contre Charlie Hebdo, l’Hyper Casher de Vincennes et l’assassinat d’une jeune policière municipale, que pensons-nous de la "politique sécuritaire" dont le pouvoir vante à mots couverts l’efficacité en parlant de dizaines d’attentats évités chaque année, au prix du recul de la vie privée de chacun .



Simultanément les GAFAM (Google Amazon Facebook Apple Microsoft) semblent attaqués parce qu’on pense pouvoir les transformer en collecteurs d’impôts indolores ( il est clair que tous les impôts et taxes qui pourraient leur être infligés seront en réalité payés par les citoyens consommateurs!) mais en réalité ils continuent à engranger, comme leurs imitateurs moins emblématiques, des tas de données personnelles qui deviennent la matière première d’une économie de plus en plus factice, mais consommant des ressources de plus en plus énormes au détriment des besoins basiques de l’humanité.



Pas de grande présentation cette fois. Vous pouvez rechercher vous-mêmes sur internet ou dans vos propres souvenirs et consulter les deux séances précédentes encore accessibles (celles de Septembre 2003 ne sont plus en ligne) le LBSJS 70 du 13 Septembre 2011 et le LBSJS 123 du 12 Septembre 2016



Et n’oublions pas que ce 11/09/2020 est le 47è anniversaire du coup d’Etat contre le président chilien Salvador Allende qui a porté au pouvoir le régime sanglant du général Augusto Pinochet, après que la CIA ait fait son habituel travail de sape contre un régime démocratique qui n’avait par l’heur de plaire aux multinationales étatsuniennes qui voyaient leurs privilèges restreints pour rendre au peuple chilien une part plus normale des revenus de ses richesses minières.



