Courrier des lecteurs LBSJS 147 - "Le Pacte Finance - Climat " Présentation et débat par Sébastien MAS à Saint Denis à « Le MANGUIER »

Vendredi 16 Novembre 2018 de 18h00 à 20h30

Si bien peu contestent encore aujourd'hui le réchauffement climatique, les solutions convaincantes au niveau politique manquent encore cruellement. Un récent article montrait encore les difficultés des propres pays européens à respecter les engagements de l'Accord de Paris, quand le monde devra se passer du soutien des Etats-Unis, et très probablement du Brésil.



Un moteur persiste, l'économie, avec son principal carburant, la croissance, à nous emmener dans une direction que notre planète, par ses limites, ne peut pas soutenir.



Afin de trouver le meilleur compromis entre l'activité humaine et l'écologie, le Pacte Finance Climat a vu naissance.



Ce collectif, dont un projet de Pacte a été rendu public en décembre 2017, s'est fixé un objectif clair : permettre la signature à un niveau mondial avant 2020 d'un traité permettant la mise de la finance au service de la lutte contre le dérèglement climatique.



Le Collectif réunit politiques, universitaires, chercheurs, associatifs et citoyens de tous horizons pour relever le plus important défi de notre temps. Cette présentation permettra une prise de connaissances avec le Pacte : quelques chiffres criants sur la gravité de la situation, les conséquences directes sur notre mode de vie, ainsi que les solutions de financement d'une lutte indispensable contre l'emballement climatique. Ce Pacte est un appel à la signature de tout citoyen qui permette de faire entendre sa voix à un niveau international.



