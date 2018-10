LBSJS 146 - "Effondrement 4: l’idiocratie comme système de gouvernement?"

Un gouvernement élu par le peuple, tirant sa légitimité de son élection par le peuple, pour rechercher l'intérêt général, relié au peuple par des corps intermédiaires puissants, que ce soient les syndicats ou les médias ? Ce modèle de la démocratie idéale s'effrite de partout.



Des Etats-Unis à l’Italie, en passant par la France, de plus en plus de dirigeants par exemple cherchent leur légitimité dans un rapport direct avec le peuple, par-dessus la tête de ces fameux corps intermédiaires. Et simultanément apparaissent de nouvelles formes de démocratie. Assiste-t-on à l’effondrement ou à la régénération de notre démocratie ?

On démarre le docu-débat d’@si avec « Idiocracy », de Michael Judge (2007) ;puis on se concentre sur l’affaiblissement des corps intermédiaires, comme les syndicats ;puis les micro-actions citoyennes, comme celles présentées dans un autre documentaire de « DataGueule » que nous évoquerons.Les débatteurs : Isabelle Attard, ancienne députée du Calvados, Loïc Blondiaux, politologue, Sandra Laugier, co-autrice d’ "Antidémocratie" (2007, La Découverte).Et vous, qu’en pensez-vous ? Venez débattre avec nous, à AID, le vendredi 12 octobre, au restaurant Le Manguier. Vous êtes les bienvenus.