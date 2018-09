Courrier des lecteurs LBSJS 145 -"Deux visions différentes sur l’effondrement des sociétés" Diaporamas et débat par Bruno Bourgeon à Saint Denis à "Le MANGUIER", Mercredi 12 Septembre 2018 de 18h00 à 20h30

La conférence de ce soir fait suite à la disparition des Rapa Nui, ou habitants de l’île de Pâques, que nous avons peinte dans la précédente conférence.

« L’effondrement des sociétés complexes » de Joseph Tainter, passe en revue 20 cas d'effondrement, et examine les diverses explications données depuis plus de deux mille ans. En se concentrant sur trois cas d'effondrement bien documentés, les Romains, les Mayas et les Chacoans, il développe une nouvelle théorie, qui soulève des questions nouvelles et cruciales sur l'avenir des sociétés industrielles.



L’ouvrage de Jared Diamond, « Effondrement », nous décrit comment les sociétés disparaissent ou survivent. Avec la croissance démographique, et l’augmentation corollaire des besoins économiques, de santé ou en énergie, nos sociétés peuvent-elles survivre ? La réponse se dévoile à partir d’un tour du monde, depuis l’île de Pâques et ses voisines Pitcairn et Henderson, les Indiens Anasazis, les Mayas, les colonies Vikings du Groenland, jusqu’aux sociétés fragilisées actuelles : Rwanda, Hispanola, Chine, Australie. Sans oublier les sociétés qui surent éviter leur effondrement : Nouvelle-Guinée, Tikopia, Japon de l’époque Tokugawa. Jared Diamond conclut qu’il n’y a pas d’effondrement de cause unique. Cinq facteurs sont en jeu : les dommages environnementaux, le changement climatique, l’hostilité des voisins, les rapports commerciaux, et les réponses sociétales et politiques.



