Courrier des lecteurs LBSJS 137 : "Bilan de l'année 2017"





PREMIERE PARTIE : BILAN AID 2017





Riche année 2017 pour AID:



* 12 Cafécos, un de plus qu’en 2016



* 11 LBSJS, pareil qu’en 2016



* 51 articles, 17 de plus qu’en 2016, 16 de plus qu’en 2015



* Une nouvelle rubrique : les chroniques de la Macronésie.



* Peu de manifestations cette année



* Quelques partenariats (MedOcéan, Alternatiba Péi)





De nombreux films vus ou diffusés :



* « Le bon sens des hommes (et la folie du monde) » en avant-première, début novembre



* « Le Roundup face à ses juges », de M2R



* « La campagne d’un insoumis », de Gilles Perret



* « Comment les citoyens peuvent décider du bien commun », conférence de Jacques Testart en septembre 2016



* « Vaxxed », d’Andrew Wakefield



* « L’aluminium, le vaccin, et les deux lapins », produit par E3M



* « La fille de Brest », relatant l’histoire d’Irène Frachon, venue en juin à La Réunion





DEUXIEME PARTIE : BILAN DE L'ANNEE 2017



Discussion libre entre les participants



La suite sur : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1579 AID974 Lu 84 fois





