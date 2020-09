Société LADOM : Une progression de tous les services de mobilité en 2019

LADOM publie son rapport annuel d'activité pour 2019. Les trois dispositifs de mobilité enregistrent une hausse. La plus forte concerne le Passeport pour la Mobilité des Etudes avec 500 étudiants bénéficiaires supplémentaires. Près de 35 000 Ultramarins ont eu recours à une solution de mobilité avec LADOM en 2019

En 2019, ce dispositif qui permet d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi (DOM + COM), a profité à 2 815 d’entre eux. Plus de 6/10 ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation.



Pour l’essentiel des personnes formées, il s’agit de jeunes gens (85 % étaient âgés de moins de 35 ans) et c’est La Réunion qui totalise le plus grand nombre de parcours de formation (875).



11 836 étudiants ultramarins ont bénéficié du Passeport pour la Mobilité des Études



Entièrement conçu pour les étudiants, le Passeport pour la Mobilité des Études a permis de financer le trajet annuel A/R (DOM - lieu d’études) de 11 836 jeunes. Comme chaque année, c’est Mayotte qui de loin, enregistre le plus grand nombre de demandes (42 % des billets délivrés ont été destinés à des étudiants mahorais).



20 363 résidents d’outre-mer se sont rendus en France hexagonale grâce à l'aide à la continuité territoriale



L’Aide à la Continuité Territoriale a permis à 20 363 résidents d’outre-mer de se rendre en France hexagonale tout en bénéficiant d’une prise en charge de leur billet d’avion A/R, comprise entre 38 % et 42%. Il s’agissait principalement de personnes originaires des Antilles, Martinique (42.5 %) et Guadeloupe (39.4%).