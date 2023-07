A la Une . LADOM : Plus de Réunionnais seront éligibles à la continuité territoriale

Le comité interministériel des Outre-mer s'est tenu ce mardi. La Première ministre a dévoilé les mesures qui vont être prises pour améliorer la couverture de la continuité territoriale de LADOM. Le plafond d'éligibilité va être rehaussé : 8 ultra-marins sur 10 pourront avoir accès à l'aide. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 14:42





Le gouvernement annonce aussi qu'une mesure va permettre d' Elisabeth Borne livre son plan pour permettre aux départements et collectivités d'Outre-mer de se développer. Parmi les sujets évoqués, la problématique du déplacement a été abordée.La Première ministre a présidé un comité interministériel après avoir consulté les élus et les acteurs ultramarins et notamment les Réunionnais lors de sa visite sur l'île en mai dernier . La cheffe du gouvernement annonce des changements au niveau des aides comme la continuité territoriale.Le plafond d'éligibilité à LADOM va être rehaussé. Ce sont 8 ultramarins sur 10 qui pourront bénéficier de cette aide.Le gouvernement annonce aussi qu'une mesure va permettre d' améliorer la continuité territoriale suite aux décès . Les proches d'un défunt pourront prendre l'avion sans avoir à payer.

Les détails de la mesure



Pour faciliter la mobilité des ménages résidant dans les Outre-mer, l’aide à la continuité territoriale sera réévaluée et simplifiée.



En complément de l’augmentation du taux de prise en charge des billets porté en 2023 à 50 %, les seuils fixés à ce jour pour l’éligibilité des ménages au dispositif de continuité territoriale seront réévalués. Le seuil du quotient familial sera ainsi augmenté de 11.991 euros à 18.000 euros. Cette revalorisation portera le taux de population éligible dans les 5 DROM de 62 % à 77 %.



Par ailleurs, des mesures ciblées sur des publics particuliers seront mises en place pour accompagner la création de valeur dans les territoires :

- Aide à la mobilité des actifs : accompagnement pour la formation en complémentarité avec les financements des opérateurs de compétences (OPCO), accompagnement des entrepreneurs dans les secteurs de pointe ;

- Renforcement des aides au déplacement des étudiants : prise en charge à 100 % d’un aller-retour par an jusqu’à 28 ans et d’un aller-retour supplémentaire la première année, pour tous les étudiants ultramarins dont le quotient familial est inférieur à 26 000 euros ;

- Élargissement de l’accompagnement des talents du monde de la culture et du monde sportif pour les déplacements des troupes artistiques et des équipes sportives



Le gouvernement explique que les mesures seront expliquées plus précisément lors de la présentation de la stratégie de LADOM 2024.



