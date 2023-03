A la Une . LADOM : “Financer l'installation de métropolitains chez nous est un non sens” pour Jean-Hugues Ratenon

Dans un communiqué, le député LFI (Nupes) de La Réunion dénonce une déclaration du président de LADOM qui souligne les “relents du colonialisme”. Aider des Métropolitains à s’installer dans l’Outre-mer, oui, mais aider les locaux à développer leurs territoires d’abord, rappelle Jean-Hugues Ratenon. Par Jean-Hugues Ratenon - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 07:22

Le communiqué :



"Demain, nous allons travailler sur la mobilité dans les deux sens c'est-à-dire permettre à des français de s’installer en Outre-mer et des ultramarins de retourner dans leur territoire pour que leurs compétences soient mises en service”. A première vue cela peut paraître comme étant très correct. Mais cette phrase prononcée par le président de la LADOM, lors d’une interview, est très lourde de sens.



1° : veut-il faire venir des “vrais” français dans nos territoires pour occuper des postes à responsabilités ? Si c’est le cas, il ne manque pas de culot. Financer l'installation de métropolitains chez nous est un non sens.

Veut-il contribuer par ailleurs à renforcer les réseaux existants pour renforcer la préférence métropolitaine?



2° : le président de la LADOM dans ses propos : “permettre à des Français de s’installer en Outre-mer et des ultramarins de retourner dans leur territoire” considère-t-il que les Ultramarins ne sont pas français?



C’est proprement scandaleux. Les relents du colonialisme sont toujours présents dans notre société et à des hauts niveaux de responsabilités.



Ce dispositif de la continuité territoriale n’a jamais eu pour objectif de payer des métropolitains à venir prendre la place de nos jeunes diplômés ou à venir passer des vacances mais bien d’aider les français Ultramarins à rentrer dans leur territoire ou à partir dans l’hexagone pour un travail, des études, des formations, voir de la famille notamment.

Ce président de la LADOM a-t-il encore sa place au sein de l’organisme avec une telle mentalité ? A mon avis NON.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion