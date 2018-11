LA REUNION s’envole à POLLUTEC 2018

Du 27 au 30 Novembre 2018, La Réunion répondra présente pour la 28 ème édition de POLLUTEC, salon européen leader de l’environnement et de l’énergie qui se tiendra à Lyon.



En 2016, une délégation composée de trois entreprises et accompagnée par Nexa, l’Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation, avait totalisé une trentaine de rendez-vous d’affaires et ambitionnait des perspectives de développement prometteuses.



Cette année, face aux nombreuses opportunités professionnelles rendues possibles sur ce salon, l’Agence renouvelle la mission et propose une offre d’accompagnement « all inclusive » aux entreprises réunionnaises.



Sur un espace d’exposition de 100 000 m² avec plus de 73 000 visiteurs professionnels internationaux, 2200 exposants proposant prés de 200 solutions innovantes dans le domaine de l’environnement, Nexa en partenariat avec Business France, pilote le projet d’accompagnement et de valorisation de 3 entreprises réunionnaises : AC2V, R2D2 et Inter’Val.



Notre Objectif : promouvoir le savoir-faire réunionnais en matière d’énergie, d’environnement et de revalorisation des déchets.

Seront mises à l’honneur :



-AC2V : expert en gestion et installation de matériel de broyage et de compaction des déchets, elle

propose aux entreprises la valorisation de leurs déchets tout en réduisant les coûts.



-R2D2 : propose des solutions globales et personnalisées de gestion des déchets, aux entreprises sensibles à la responsabilité sociale et sociétale, quels que soient leurs domaines d’activité.



-INTERVAL : intervient dans la gestion des déchets des professionnels, selon la réglementation européenne en vigueur, tout en s’intégrant dans une démarche éco-citoyenne et durable.



Pour mener à bien cette mission, un appel à candidature a été lancé par Nexa. A travers les soutiens du Conseil régional de La Réunion, de l’Union européenne et de Business France – Ministère des Outre-mer, les entreprises sélectionnées vont bénéficier de plusieurs prestations : stands aménagés, outils de promotion, organisation logistique du déplacement… leur permettant, ainsi de mettre en avant leurs technologies respectives.



Pollutec 2018 présentera 5 focus thématiques : Ville durable et Industrie Révolution, Mer et littoral, Hôpital & Développement Durable et Agriculture Durable.



Véritable plateforme d’échanges, ce rendez-vous incontournable est une réelle opportunité pour les entreprises qui visent à renforcer et développer leur potentiel au niveau national et international et ainsi, élargir les perspectives de partenariats et d’affaires dans le secteur de l’environnement.



Sous la bannière Invest in Réunion, NEXA, se réjouit d’accompagner la délégation réunionnaise en vue de favoriser des retombées économiques positives pour le territoire.