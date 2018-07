<<< RETOUR La Réunion Positive

LA FRT : Acteur Majeur du Développement du Tourisme Local Une enveloppe globale de 1 791 501,59 € a été attribuée à la Fédération Réunionnaise du Tourisme.





Hors de nos frontières, L’IRT est l’outil privilégié de promotion de la destination Réunion auprès de la clientèle extérieure et Les Îles Vanille accompagnent les acteurs institutionnels du tourisme. Sur le territoire, les Offices de Tourisme sont les référents des prestataires touristiques locaux et permettent la mise en tourisme de la politique locale, et la FRT, l’interface entre les Offices de Tourisme et les acteurs publics/privés, c’est l’organe de référence du tourisme intérieur.



Pour cette année 2018, La FRT a mis en place un plan d’actions qui vise à renforcer l’accueil des touristes sur le territoire et notamment auprès des croisiéristes, à poursuivre la professionnalisation et la coordination des acteurs économiques touristiques, à animer les 4 micro-régions selon leurs spécificités ainsi qu’harmoniser la communication touristique locale.



Dans un principe de développement de la proximité avec les consommateurs, différents outils didactiques et ludiques seront déployés. Dans les zones d’accueil grand public comme les zones aéroportuaires, il y aura la mise en place de jeux concours ou autres dégustations de produits locaux pour faire découvrir les trésors péï. Dans les espaces d’accueil, des bornes tactiles d’informations touristiques permettront l’accès à l’information, même durant les heures de fermeture.



Pour l’activité croisière, la FRT assure d’une part, une coordination des équipes d’accueil et de la logistique à déployer, en gare maritime ou sur des accueils délocalisés.



Une montée en compétence du réseau Tourisme doit être pérennisée pour la bonne santé de l’activité sur le territoire. La FRT accompagne son réseau Offices de Tourisme dans les besoins nouveaux ou des compétences à renforcer par des programmes de formations adaptés comme la démarche Qualité et certification ; l’assistance informatique et numérique ; la mise en réseau.



Ainsi, la FRT propose pour 2018 un programme de formation sur les thématiques propres aux OT : langues, numériques, techniques d’accueil, marketing, expériences, etc... Ce programme de formations spécifique vient en complément du dispositif de prise en charge classique proposé par Agefos aux OT et à laFRT.



La FRT permettra aussi aux Offices du Tourisme d’avoir une vision 360° de leur communication et de leur offre. Tout d’abord en apportant une expertise en termes de marketing digital, pour que les territoires puissent diffuser leur atout sur les réseaux sociaux et sur le web.



De plus, en proposant la mutualisation des moyens sur des événement Inter Office qui permettent un partage d’expérience et un enrichissement de l’offre d’activité touristique.



En 2017, la Région acte le principe de reconduction du dispositif ANT qui permet le recrutement de 6 animateurs numériques et 1 coordinatrice. Ainsi 5 ANT ont été mis à disposition des OT, sur des missions très variées dans le domaine du numérique : webmaster ; community manager ; animateur numérique de territoire ; reporter de territoire.



En 2018, ces postes seront transférés auprès des OT qui deviendront ainsi pleinement employeurs. La FRT maintiendra son lien d’animation et de coordination des animateurs. L’investissement prévisionnel est de l’acquisition de matériel liée au recrutement des ANT.



Enfin, un plan de communication local sera déployé pour valoriser les territoires et les filières touristiques de La Réunion ; accompagner les partenaires locaux ; faire connaître et valoriser la mission d’accueil, d’information et de conseil des offices de tourisme ; surprendre la clientèle locale. Site internet de la FRT : Pour l’année 2017, tous les voyants touristiques ont été au vert, avec des chiffres records, + de 550 000 visiteurs en 2017, touristes extérieurs et croisiéristes confondus et + de 350 millions d’€ de chiffre d’affaires. Ces résultats sont le fruit d’un travail partenarial, qui s’est matérialisé en Septembre 2017, avec la signature de La Convention-Cadre relative à l’information, l’accueil, la promotion et la communication touristique à La Réunion, qui a défini le champs d’actions des différents acteurs du Tourisme Réunionnais. Une organisation transversale a été actée autour de La Région Réunion, en tant que pilote de la Stratégie touristique Réunionnaise et statuant sur des objectifs clairs et structurés.Hors de nos frontières, L’IRT est l’outil privilégié de promotion de la destination Réunion auprès de la clientèle extérieure et Les Îles Vanille accompagnent les acteurs institutionnels du tourisme. Sur le territoire, les Offices de Tourisme sont les référents des prestataires touristiques locaux et permettent la mise en tourisme de la politique locale, et la FRT, l’interface entre les Offices de Tourisme et les acteurs publics/privés, c’est l’organe de référence du tourisme intérieur.Pour cette année 2018, La FRT a mis en place un plan d’actions qui vise à renforcer l’accueil des touristes sur le territoire et notamment auprès des croisiéristes, à poursuivre la professionnalisation et la coordination des acteurs économiques touristiques, à animer les 4 micro-régions selon leurs spécificités ainsi qu’harmoniser la communication touristique locale.Dans un principe de développement de la proximité avec les consommateurs, différents outils didactiques et ludiques seront déployés. Dans les zones d’accueil grand public comme les zones aéroportuaires, il y aura la mise en place de jeux concours ou autres dégustations de produits locaux pour faire découvrir les trésors péï. Dans les espaces d’accueil, des bornes tactiles d’informations touristiques permettront l’accès à l’information, même durant les heures de fermeture.Pour l’activité croisière, la FRT assure d’une part, une coordination des équipes d’accueil et de la logistique à déployer, en gare maritime ou sur des accueils délocalisés.Une montée en compétence du réseau Tourisme doit être pérennisée pour la bonne santé de l’activité sur le territoire. La FRT accompagne son réseau Offices de Tourisme dans les besoins nouveaux ou des compétences à renforcer par des programmes de formations adaptés comme la démarche Qualité et certification ; l’assistance informatique et numérique ; la mise en réseau.Ainsi, la FRT propose pour 2018 un programme de formation sur les thématiques propres aux OT : langues, numériques, techniques d’accueil, marketing, expériences, etc... Ce programme de formations spécifique vient en complément du dispositif de prise en charge classique proposé par Agefos aux OT et à laFRT.La FRT permettra aussi aux Offices du Tourisme d’avoir une vision 360° de leur communication et de leur offre. Tout d’abord en apportant une expertise en termes de marketing digital, pour que les territoires puissent diffuser leur atout sur les réseaux sociaux et sur le web.De plus, en proposant la mutualisation des moyens sur des événement Inter Office qui permettent un partage d’expérience et un enrichissement de l’offre d’activité touristique.En 2017, la Région acte le principe de reconduction du dispositif ANT qui permet le recrutement de 6 animateurs numériques et 1 coordinatrice. Ainsi 5 ANT ont été mis à disposition des OT, sur des missions très variées dans le domaine du numérique : webmaster ; community manager ; animateur numérique de territoire ; reporter de territoire.En 2018, ces postes seront transférés auprès des OT qui deviendront ainsi pleinement employeurs. La FRT maintiendra son lien d’animation et de coordination des animateurs. L’investissement prévisionnel est de l’acquisition de matériel liée au recrutement des ANT.Enfin, un plan de communication local sera déployé pour valoriser les territoires et les filières touristiques de La Réunion ; accompagner les partenaires locaux ; faire connaître et valoriser la mission d’accueil, d’information et de conseil des offices de tourisme ; surprendre la clientèle locale.Site internet de la FRT : www.frt.re La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > 4ème édition pour le festival de l’image sous-marine Sportivement réunionnais : 69 jeunes footballeurs sélectionnés par des recruteurs professionnels européens et internationaux