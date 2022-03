LA CINOR lance son conseil de développement

Vous souhaitez vous investir et réfléchir avec d’autres habitants et acteurs locaux, aux projets de votre territoire, la CINOR.



Venez apporter votre expérience de professionnel ou d’acteur associatif et de citoyen.



Devenez membre du Conseil de développement de la CINOR.



Le conseil de développement est composé de citoyen(ne)s et remplit une mission consultative auprès du conseil communautaire de la CINOR. C’est un outil dédié à la démocratie participative.



Il est un lieu d’expression et de dialogue entre des personnes d’horizons très divers, sans mandat politique, qui expriment des idées, les mettent en débat et imaginent des projets au profit du territoire et des habitants.



Il permet d’associer la société civile à l’action des élus locaux de l’intercommunalité, pour travailler ensemble au développement durable du territoire.



Le conseil est composé de 30 à 48 membres répartis en trois collèges :

• Collège des entreprises

• Collège des associations

• Collège des personnes qualifiées



Proposez votre candidature afin d’intégrer le conseil de développement, instance citoyenne, force de proposition auprès de vos élus locaux sur le site : www.cinor.re



La CINOR, Co-construit , Ensemble, agissons pour valoriser le territoire Nord

www.cinor.re