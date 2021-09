Rubrique sponsorisée LA CINOR distinguée en matière de transition écologique avec 2 labels : Cit’ergie et en économie circulaire

Le Président de la CINOR, Maurice Gironcel a eu l’honneur de recevoir deux labels au Palais Brongniart aujourd’hui à Paris : le label Cit’ergie et le label Economie circulaire. Ces deux distinctions de l’ADEME montrent que la CINOR fait bien parti du programme gouvernemental « Territoire engagé transition écologique ». Par CINOR - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 16:19

La CINOR s’est engagée dans cette démarche en même temps que son Plan Climat Air Energie Territorial afin de renforcer sa politique climat air énergie. La CINOR, la première collectivité réunionnaise à être labellisée Cit’Ergie par la commission nationale du label Concrètement Cit’ergie se traduit déjà dans les actions par : L’accompagnement de l’office de tourisme intercommunal dans la prise en compte des critères de durabilité dans l'offre touristique afin de proposer aux citoyens de la CINOR et aux touristes des infrastructures d’hébergements et de restauration à l’image de ses engagements en faveur du développement durable

L’accompagnement des communes membres dans la construction un Eco-PLU (Plan Local d’Urbanisme) visant à lutter contre l’artificialisation des sols et promouvoir des logements moins énergivores. Les mesures proposées contribueraient par exemple, à une meilleure infiltration des eaux pour la recharge de la ressource en eau, une diminution du ruissellement des eaux en zone urbaines pour plus de protection des habitations, ou encore, une augmentation des espaces boisés pour une meilleure gestion des îlots de chaleur urbain observés dans les groupes d’habitations. La CINOR, labellisée en Economie circulaire La Réunion est un territoire insulaire ultramarin, qui le rend particulièrement vulnérable au changement climatique et sensible aux questions de préservation des ressources. D’ailleurs, depuis septembre 2020, Maurice Gironcel a décrété l’état d’urgence climatique sur son territoire car les préoccupations environnementales sont au cœur des orientations de la collectivité. L’économie Circulaire et toutes ses thématiques ont donc une place importante dans la stratégie de développement de la collectivité. 2 exemples de projet d’Economie Circulaire : La CINOR porte déjà aujourd’hui des projets forts, comme la station d’épuration du Grand Prado qui depuis 2013, permet de traiter environs 8 millions de m3 d’eau usées/an, tout en produisant de l’énergie propre grâce à la fabrication de biogaz. Cette station d’épuration permet également dans son processus de valorisation des eaux, de produire près de 2 tonnes d’engrais « péi » chaque année, à destination des agriculteurs.

La collectivité gère également une ressourcerie qui permet de recycler aujourd’hui 245 tonnes de déchets sur 321 tonnes récoltées, soit bien plus de la moitié. Une recyclerie va aussi voir le jour en 2023, ce qui permettra de capter un certain volume de déchets avant leur arrivée en déchetterie et de les recycler/valoriser à travers la réparation, le réemploi, ou réutilisation. «Au nom des habitants du territoire, je suis très honoré de recevoir ces labels, preuve d’une reconnaissance nationale et européenne de nos engagements. Je félicite chaleureusement les agents de la collectivité qui travaillent sur ces thématiques, mais aussi et surtout, je remercie les 205 000 habitants du territoire, qui œuvrent chaque jour pour leur bien-être et celle de la planète. Je vous confirme donc aujourd’hui, au nom des élus communautaires, notre engagement politique à poursuivre et renforcer notre démarche locale d’Economie Circulaire, dans chacun des domaines de compétence de la collectivité ou cela pourra être possible. C’est un engagement que nous prenons, sur l’ensemble de nos compétences, à aller dans le sens d’une meilleure maitrise de nos consommations d’énergie, à définir et concrétiser des modes de production d’énergie plus propres et proposer des dispositions constructives plus durables, en lien avec la protection de notre cadre de vie et de notre biodiversité. » a déclaré Maurice Gironcel.

Si nou okup pa du klima. Lo klima va okup de nou !



