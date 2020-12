AFP L1: le PSG à l'épreuve de Montpellier, duel Lille-Monaco pour le podium

- Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 07:52 | Lu 18 fois

(AFP) Un statut à réaffirmer pour le PSG. Requinqué en Ligue des champions mais toujours au ralenti en Ligue 1, Paris espère se relancer sur le terrain de Montpellier samedi (21h00) lors de la 13e journée, marquée aussi par le choc Lille-Monaco dimanche. Sa qualification pour les huitièmes de finale de C1 en bonne voie, Paris doit renouer avec le succès en Championnat après deux sorties ratées à Monaco (défaite 3-2) et au Parc contre Bordeaux (2-2). Avec déjà trois matches perdus - soit autant qu'au moment de l'interruption du championnat la saison passée -, les hommes de Thomas Tuchel (25 pts) sont sous la menace du MHSC (23 pts) sur leurs talons. Cinquièmes, les Héraultais restent sur une série de quatre victoires. Relâchement déconseillé pour la bande de Neymar et Mbappé sous peine de perdre la tête du classement. Vendredi soir, Marseille, dauphin du PSG avec 24 points mais un match en retard, a démontré à Nîmes (2-0) son visage plus conquérant affiché contre Nantes (3-1) et l'Olympiakos (2-1). "C'est bon aussi pour le championnat et ça peut nous aider à maintenir notre bonne dynamique", estimait mardi André Villas-Boas dont les Olympiens, à défaut d'avoir pu accéder aux huitièmes de finale de cette édition de la Ligue des champions, comptent bien se qualifier pour la prochaine. Dans la course à la C1, Lille (2e, 23 pts) et Monaco (4e, 23 pts) s'affrontent dimanche (13H00) dans un choc entre candidats au podium. Le club du Rocher a trouvé, avec Niko Kovac à sa barre, un rythme de croisière avec quatre succès de rang, dont un face à l'armada parisienne. A l'inverse, Lille, engagé en parallèle en Ligue Europa, marque le pas avec une seule victoire sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Lyon, en clôture dimanche (21H00), défendra sa troisième place à Metz (12e, 16 pts). Programme de la 13e journée de Ligue 1 qui sera disputée les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre: Vendredi 4 décembre Nîmes - Marseille 0 - 2 Samedi 5 décembre (17h00) Rennes - Lens (21h00) Montpellier - Paris SG Dimanche 6 décembre (13h00) Lille - Monaco (15h00) Angers - Lorient Bordeaux - Brest Nantes - Strasbourg Dijon - Saint-Etienne (17h00) Reims - Nice (21h00) Metz - Lyon



