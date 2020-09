AFP L1: Paris lancé, Saint-Etienne dégoûté, Marseille empêtré

- Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 23:48 | Lu 81 fois

(AFP) Kylian Mbappé a porté le Paris SG dans sa victoire (3-0) à Nice dimanche pour le compte de la quatrième journée de L1, qui a vu le leader Saint-Etienne se faire rejoindre (2-2) à Nantes et Marseille concéder le nul (1-1) contre Lille. - Paris enchaîne - Auteurs d'un début de saison poussif avec deux défaites et une victoire in extremis contre Metz, les Parisiens ont retrouvé leur visage de triples champions de France. De retour après sa quarantaine pour cause de coronavirus, Mbappé a marqué (38e) sur un penalty qu'il a provoqué, et délivré le ballon décisif pour le 2-0, poussé au fond par Angel Di Maria (45e+1). Marquinhos a corsé l'addition de la tête (66e), sur un caviar de Di Maria. Seule mauvaise nouvelle pour le PSG, toujours plombé par les absences: la blessure d'Idrissa Gueye, sorti en première période en se tenant le pied. - Saint-Etienne rejoint - A la Beaujoire, Saint-Etienne a gâché un avantage de deux buts et perdu ses premiers points de la saison en concédant un nul 2-2 contre Nantes. Les Verts restent néanmoins leaders, à égalité avec Rennes (10 points). Ils avaient pourtant pris l'avantage très vite, avec un but d'Adil Aouchiche (2e) sur un centre impeccable d'Yvan Neyou. Et un autre jeune, Yvann Maçon, a ensuite doublé la mise (66e) d'une frappe enroulée à l'entrée de la surface. Mais les Nantais, méritants, ont recollé au score par Moses Simon (71e), bien servi par Dennis Appiah. Et égalisé par Renaud Emond, tout juste entré en jeu, (85e) qui a repris un ballon ayant heurté le poteau. - Marseille limite la casse - Dans un Vélodrome limité à 1.000 spectateurs, Marseille a concédé le nul (1-1) contre Lille, évitant un nouveau coup au moral après la défaite contre Saint-Etienne. Luiz Araujo a marqué pour les Dogues au retour des vestiaires (47e), en prenant de vitesse Yuto Nagatomo. Mais Valère Germain, entré en cours de match, a égalisé sur corner (85e). Le nul ne fait pas l'affaire du LOSC (5e, 8 pts), qui a dominé la rencontre et rate l'occasion de rejoindre les co-leaders Saint-Etienne et Rennes. L'OM est 7e avec 7 points. - Festival à Montpellier - Vainqueur d'Angers à la Mosson (4-1), Montpellier (9 pts) finit la journée quatrième. Arnaud Souquet a ouvert le score pour la Paillade, en trompant l'ancien Nîmois Paul Bernardoni (18e) d'un tir à ras de terre. Les Angevins ont vite répliqué avec Stéphane Bahoken (25e). Andy Delort a lui surgi en fin de première période, profitant d'une relance angevine brouillonne pour s'imposer physiquement et marquer de la tête (44e) son premier but depuis le 5 février. L'attaquant a enchaîné avec une tête impeccable (60e) sur un centre de Junior Sambia. Florent Mollet a parachevé le festival offensif des Montpellierains, d'une superbe frappe venue taper la barre et rebondir juste derrière la ligne (86e). - Duel breton pour Brest - Dans le bas du classement, Brest s'est adjugé le derby breton contre Lorient (3-2) avec un match qui s'est emballé en l'espace de cinq minutes. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont ouvert le score d'une lourde frappe décroisée de Romain Perraud (30e), suivie d'un but de la tête de Steve Mounié (32e). Franck Honorat a délivré les Brestois en faisant le break d'une splendide reprise de volée (62e). Entretemps, les Merlus ont réduit l'écart par deux fois, avec un but contre son camp de Christophe Hérelle (34e) et un but de Thomas Monconduit (90e+2) sur une relance ratée du gardien. - Strasbourg et Metz sur le fil - Strasbourg a remporté le duel des lanternes rouges contre Dijon avec un but libérateur de Stefan Mitrovic (81e) servi par Dimitri Liénard dans une fin de match complètement débridée. Le Racing engrange ses trois premiers points, tandis que Dijon est toujours scotché à zéro. Dans un autre duel de mal engagés, Metz a enfin marqué et pris des points (2-1) face à Reims, qui enregistre un troisième revers consécutif. L'attaquant messin Ibrahima Niane a débloqué le compteur Grenat de la tête (18e), avant de libérer Saint-Symphorien en marquant le but de la victoire (87e) face à des Rémois réduits à dix et qui avaient égalisé auparavant par un penalty de Boulaye Dia (44e).



