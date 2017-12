La grande Une L'usine de Bois-Rouge toujours bloquée: "C'est une bataille de com' " Le débrayage entamé hier à l'appel de l'intersyndicale CGTR-CFDT-FO se poursuit et l'usine de bois-Rouge restera bloquée ce matin.

Alors que Téréos a publié hier soir un communiqué à l'issue de la troisième réunion entre syndicats et direction, appelant "chacun à faire preuve de responsabilité" , un tout autre discours est tenu côté syndicats.



Diviser pour mieux régner



Dans le communiqué de Téréos, il est précisé "alors que les autres organisations syndicales sont entrées dans une logique de discussion, la CGTR, par trois fois, a refusé de négocier et a pris l’initiative de quitter la salle de réunion. Nous ne pouvons que déplorer la brutalité de cette action déclenchée, sans préavis, et qui met la sucrerie dans l’incapacité de réceptionner les cannes du bassin Est de l’ile."



C'est une toute autre version qui est présentée côté syndicats. "C'est faux, c'est l'intersyndicale qui a décidé de quitter la table des négociations, bien que la CGTR ait initié le mouvement. Ca commence à virer en bataille de com'..." explique Pascal Dalleau, représentant FO.



Des avancées mais toujours pas d'accord



Sur le fond, bien que des avancées aient été faites, direction et syndicats ne sont toujours pas arrivés à un accord.



"Le problème est simple. L'année dernière, nous avons touché une prime d'intéressement de 2.092 euros pour 917.000 tonnes de cannes produites. Pour cette année, la production est estimée à 980 à 990.000 tonnes et ils nous proposent une prime de 1.700 euros. On produit 80.000 tonnes de plus, et on a 400 à 500 euros en moins. Faites le calcul" ajoute le représentant syndical FO.



Téréos de son côté, souligne qu'une "partie du personnel remet en cause les modalités d'application de l'accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise, accord signé par l'ensemble des syndicats". Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com