L’usine de Bois Rouge (encore) à l'arrêt

"Pour la énième fois, la réception des cannes est stoppée à l’usine de Bois Rouge. C’est toujours la centrale thermique après un arrêt de la chaudière qui ne permet plus à l’usine de fonctionner de manière optimum.



Dans ce cas c’est toujours les planteurs qui ne pourront pas livrer pendant 2 jours et les pertes seront pour les agriculteurs.



Deux jours de livraison en moins c’est de la trésorerie qui va absente la semaine prochaine donc des difficultés qui s’annoncent pour cette année et la campagne prochaine est déjà compromise. Sur l’ensemble de l’île c’est 25% de moins par rapport à l’année dernière.



Il est urgent que le préfet organise la réunion avec l’ensemble des partenaires de la filière canne pour trouver des solutions face à la crise qui s’annonce."