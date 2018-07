L'usine de Bois Rouge de nouveau opérationnelle

Depuis le début de la semaine, mardi plus précisément, l'usine de Bois Rouge ne fonctionne plus. Un problème de dépollution de l'eau de traitement de la canne était en cause.



Après pratiquement quatre jours de blocage pour les planteurs, l'usine est de nouveau opérationnelle depuis cette fin de matinée. Présent ce matin devant l'usine, les planteurs ont manifesté leur colère devant l'amas de cannes encore non traitées.



Ils expliquent leur crainte, eu égard au fait que la coupe continue dans les champs, une situation venant se rajouter aux tonnes non prises en charge par l'usinier Téréos.



En fin de matinée, les planteurs ont été informés que les test de dépollution étaient concluants et que l'usine pouvait de nouveau réceptionner la canne.