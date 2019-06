L'usine EDF de Takamaka fête son demi-siècle

L'usine hydroélectrique de Takamaka fête son 50e anniversaire cette année. L'occasion notamment de mettre en lumière une partie de l'histoire électrique réunionnaise à travers cet ouvrage emblématique. En effet, construite sur le cours de la rivière des Marsouins, cette galerie fait 4500 mètres de long et 2,7 mètres de diamètre.



35 000 foyers équipés en électricité



Cet anniversaire sera l’occasion unique de valoriser les 1500 personnes qui ont participé à la construction de cette usine, située à plus de 310 mètres sous terre entre 1964 et 1968, et de rendre hommage aux 7 ouvriers qui y ont laissé leur vie. Au cœur du Parc National, ce chantier emblématique a permis d’accompagner le développement du territoire en alimentant chaque année l’équivalent de 35 000 foyers en électricité.



Un nouveau belvédère sur Takamaka



Plusieurs ateliers animeront les journées de vendredi 29 et samedi 30 juin à Saint-Benoît. Les places étant limitées, mieux vaut vous inscrire si vous voulez notamment profiter des randonnées proposées. Vous pourrez également découvrir le village nature, avec son cinéma, son marché peï, ses jeux ou encore contempler la vue depuis le nouveau belvédère. Pour des raisons de sécurité, l'usine ne sera cependant pas accessible.