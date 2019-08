A la Une .. L’usage des trottinettes sera réglementé d’ici septembre 2019 Les trottinettes électriques sont un véritable phénomène de société auquel le code de la route doit désormais s’adapter. Les accidents sont de plus en plus nombreux avec une hausse de 23% de blessés en un an. Une réglementation spécifique concernant les engins de déplacement personnels (EDP) motorisés devrait voir le jour d’ici le mois de septembre avec le publication d’un décret. Elle concernera les trottinettes électriques mais aussi les monopoles, gyropodes et hoverboard.





Cette nouvelle réglementation définira les équipements et leurs règles de circulation ainsi que d’éventuelles obligations d’équipement pour leurs utilisateurs. Voici les premières règles publiées sur le site du service public :

Les conducteur d'EDP motorisés devront être âgés d'au moins 8 ans. Le port du casque sera obligatoire pour les moins de 12 ans. La vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h. Les EDP motorisés ne pourront pas circuler sur le trottoir (leur conduite s'effectuera à la main sans faire usage du moteur en cas de circulation sur les trottoirs). En agglomération, ils auront obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu'il y en a (à défaut, ils pourront circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h). Par ailleurs, sur un EDP motorisé, il sera interdit : - de transporter un passager ;

- de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d'émettre du son.

De nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), et même en agglomération, il faudra porter un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (gilet, brassard...), les EDP devant également être équipés de feux avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants, de frein et d'un avertisseur sonore. Quant au stationnement sur un trottoir, il ne sera possible que si les EDP ne gênent pas la circulation des piétons (la loi mobilités devant permettre aux maires d'édicter des règles plus précises de leur choix).

Rappel :



À ce jour, les EDP motorisés n'appartiennent à aucune catégorie du code de la route. Leur circulation dans l'espace public n'étant donc actuellement ni autorisée ni réglementée, leur usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés à la circulation.



Une association réclame l’immatriculation des engins



Une association de victimes d’accidents de trottinettes doit être reçue ce lundi au ministère des transports comme l’indiquent nos confrères d' Europe1. Pour faciliter les verbalisations des usagers en infraction, elle demande l’immatriculation de ces engins ainsi qu’une assurance obligatoire des opérateurs.



