L'université fermée mardi et mercredi

L’Université de La Réunion annonce que la fermeture totale de l'établissement est prolongée mardi 27 et mercredi 28 novembre.



"Par ailleurs, l’évolution incertaine de la situation ne permet pas à ce jour de garantir la préparation administrative, pédagogique et matérielle des examens programmés pour ce premier semestre", déclare l'Université.



Des dispositions exceptionnelles ont donc été mises en place :

- Les examens terminaux sont reportés à la rentrée de janvier, à compter du lundi 28 janvier 2019 ;

- Le début des activités pédagogiques du deuxième semestre est adapté en conséquence et les nouvelles convocations seront publiées dans les délais utiles ;

- Les contrôles continus ne pourront redémarrer qu’à partir du lundi 10 décembre 2018, sous réserve des conditions normales permettant de les organiser et de les tenir. Ils sont maintenus jusqu’à la fermeture de l'établissement pour les congés de l'été austral, le mercredi 19 décembre 2018 au soir, sous réserves de conditions propices.

- Ces dispositions sont adoptées, sauf en cas de force majeure liée aux conditions de circulation vers les sites universitaires ou toute mesure d’ordre public limitant les déplacements.