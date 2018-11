L’université de La Réunion fermée dès 10h30

campus du Moufia,

campus du Parc Technologique Universitaire,

campus de la Victoire,

campus de Bellepierre,

campus du Tampon,

campus de Terre-Sainte,

station du Maïdo

Tous les campus de l’université de La Réunion ferment leur portes dès 10h30 ce matin, suite aux manifestations des gilets jaunes et des difficultés de circulation, comme l’indique la direction dans un communiqué :Monsieur le Président de l'Université de La Réunion ainsi que Monsieur le Président du Conseil académique en accord avec Madame et Messieurs les directeurs de composantes ont pris la décision de fermer l'établissement, à partir de 10h30 ce lundi 19 novembre 2018, pour l'ensemble de ses sites :Sont concernés par cette mesure de fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) et évènements de toutes les UFR, Écoles, Instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l'Université de La Réunion, tous sites confondus.