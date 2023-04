Courrier des lecteurs L'unité syndicale barre à mine contre les murs d'une réforme socialement injuste !

Par Jean Claude Comorassamy - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 09:22

Le conseil constitutionnel rendra comme prévu ses décisions sur deux points qui sont très attendus. En attendant leurs réponses, on peut s'imaginer les scénarios plausibles. Soit la validation de la réforme en totalité, soit une censure partielle, soit le rejet de la loi, et aussi l'avis sur la demande du RIP qui vise à donner voix à la population ou non. Faute de dialogue et de manque de concertation, l'intersyndicale unie attend avec sérénité mais vent debout, le verdict des sages. Journée décisive ce vendredi 14 avril, et tous les regards seront tournés vers les sages du conseil constitutionnel, pour connaître en premier lieu sa réponse sur l'utilisation du recours à un budget rectificatif, pour caractériser l'urgence de cette réforme des retraites. D'abord au regard du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Sur l'utilisation du 47-1 limitant les débats à 50 jours maximum, raison caractérisée pour le Gouvernement par un " impératif de rapidité "et sur le vote bloqué au sénat par l'article 44-3, et utilisant même l'article 44-2 pour supprimer les sous-amendements de la gauche. Puis le passage en force d'une énième 49-3...etc, etc. Bien que les procédures utilisées soient conformes, on peut s'interroger le but final de l'utilisation intempestive de ces cavaliers législatifs ? Le deuxième point attendu aussi bien par les élus que les syndicats, le référendum d'initiative partagée (RIP). Le RIP si c'est validé par le conseil constitutionnel, permettra d'organiser une consultation populaire sur la réforme des retraites et surtout que " l'âge de départ en retraite n'excède pas 62 ans". Une procédure longue et complexe, cependant peut "apaiser la rue". Les sages feront d'une pierre deux coups Laurent Berger secrétaire général de la CFDT nationale, pense que la meilleure porte de sortie de cette crise, serait que le conseil constitutionnel donne un avis favorable au RIP. Un "apaisement dont le pays a besoin (°) que ces cicatrices sont profondes (°) que cette crise laissera des traces dans l'histoire…". Et dit enfin, que l'unité syndicale doit être "force de propositions et de réponses". Alors, espérons, que les deux décisions attendues des sages du conseil constitutionnel ne soient pas une décision politique, quoi que ! Espérons aussi comme disait Joël Dalleau de la CFDT Réunion, que RIP soit une des meilleures réponses pour un apaisement et pour une grande réconciliation, et que l'augmentation des salaires et le sujet du bien-être et la santé au travail... trouvent une place dans un nouveau projet. Car, le "refus est total sur le report de l'âge légal à 64 ans" dit-il, ce rejet reste "le préalable à toute discussion". Malgré tout, quel que soit le dénouement des sages, ce ne sont que les syndicats qui sortiront grandis dans cette dure épreuve de plus de trois mois et d'une douzième journée de manifestation ce jeudi. A noter que les syndicats furent exemplaires dans son unité, de ses responsabilités et très largement soutenus par la population. En finalité, les syndicats unis comme jamais, ont réussi de rendre les invisibles (les femmes, les séniors, les bas salaires, la pénibilité, les risques psychosociaux, les conditions de travail, le bien-être au travail, l'apprentissage, la pénibilité …etc) visibles dans cette réforme. C'est déjà une première victoire en attendant d'autres, qui peuvent se dessiner prochainement.