L’unité de la majorité de Saint-Louis est intacte !

Aujourd’hui la presse et certains élus aux abois ont cru bon de faire choux gras d’un courrier adressé à l’ensemble des agents communaux pour en déduire un prétendue désunion au sein de notre majorité municipale.



Il est temps de rassurer chacun : l’unité de notre majorité élue haut la main en 2014 est intacte, n’en déplaise aux esprits chagrins.



De plus, il est grand temps aussi de réaffirmer la possibilité pour chaque élu de notre groupe majoritaire de s’exprimer librement et de faire part, tout aussi librement, de leur désaccord lorsqu’il en existe. Les divergences enrichissent souvent les débats et permettent toujours d’adopter les décisions les plus adaptées pour notre population.



C’est dans ce cadre, mais aussi pour tenir compte des revendications récurrentes des employés communaux, que des groupes de réflexion composés d’élus ont commencé à travailler sur des thèmes qui préoccupent les saint-louisiens, les saint-louisiennes mais aussi le personnel communal. En effet, il convient de rappeler que le pouvoir d’achat, la dignité dans l’emploi, sont des sujets qui touchent aussi les agents publics de notre ville.



Nous faisons le choix, au sein de notre majorité, de rompre avec l’opposition des classes. Par conséquent, nous souhaitons réfléchir à une réponse contre la précarité qui n’induise pas d’augmentation des charges.



Le niveau des impôts, comme la lutte contre la précarité de l’emploi, sont deux préoccupations dont nous ont fait part nos concitoyens.



Loin d’être des promesses, les élus du groupe de travail ont surtout souhaité, conformément à ce que nous avions convenu, que 2019 soit l’année où ces questions seront traitées. Ils ont souhaité également rassurer les agents sur le fait que leur situation ne viendrait pas alourdir les charges des autres contribuables saint-louisiens et ce dans le souci d’éviter les oppositions entre les différentes catégories de citoyens.



Nous sommes à l’heure du grand débat national, nos cahiers de doléances seront ouverts pour nous conformer à l’organisation souhaitée par le gouvernement mais nous n’avions, jamais, rompu le dialogue avec nos concitoyens.



La majorité municipale

Mairie de Saint-Louis



Saint-Louis, le 17 janvier 2019