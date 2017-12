L’un plus que l’autre?

La perte de nos talents, littéraire pour Jean d’Ormesson, et artistique pour Johnny Halliday, en ce début du mois de décembre n’a pas manqué de faire réagir leurs admirateurs.



La coïncidence avec le départ en octobre 63 d’Edith Piaf notre Titi parisien, oiseau des faubourgs, et celui de Jean Cocteau l’écrivain a soulevé des interrogations, notamment la prédominance de l’un sur l’autre au moment de leurs obsèques.



C’est le public qui pleure, c’est le public qui s’exprime à sa façon, avec ses mots. Mais nous sommes en présence de deux publics, et ils ne se manifestent pas pareillement.



Leur douleur est réelle, mais leur culture, leur éducation, ou leur vécu plus ou moins heureux, veulent que certains se dirigent vers un genre. Mais in fine, adopter tel ou tel genre, est une façon de donner un sens à la vie.



Alors il y a les littéraires plutôt discrets, et les admirateurs d’artistes populaires, plus expansifs. Mais au bout de tout cela, il y a l’Amour, et le besoin de se reconnaître, pour tous, et de répondre à des émotions existentielles !



Alors, pour moi, il n’y a pas de distinction : nous avons perdu un être essentiel à notre désir de vivre. Il s’appelle l’Espoir. Et puis un beau texte, qu’il soit chanté ou écrit…..