A la Une . L’un des évadés de la prison de Saint-Pierre retrouvé

L’un des deux détenus évadés de la prison de Saint-Pierre la semaine dernière a été retrouvé. L’individu a passé une semaine dans la nature, profitant de son statut en quartier semi-liberté. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 11:35





Hier soir, les policiers l’ont retrouvé à proximité de l’église de Saint-Pierre. Il a été interpellé et placé en garde à vue, confirme la procureure de la République Caroline Calbo.



Un autre détenu court toujours et est activement recherché. Celui-ci a également profité de son travail en extérieur pour s'échapper par un portillon.



