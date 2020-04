Courrier des lecteurs L'ubuesque rentrée scolaire, bienvenue en Absurdie !

Au royaume d'Ubu, autrement appelé l'Absurdie, Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Education Nationale, en est le souverain.



Ce bricolage, sous l' épée de Damoclès, de la rentrée scolaire du 11 Mai, ( le 14 pour la Réunion) , dépasse tout entendement.



Rappelons tout de même, que bon nombre de nos élèves confinés, de tous niveaux, ne sont pas à Égalité face aux exigences de l'apprentissage. Pour des raisons souvent matérielles, de compétence, mais il n'y a pas que....



Je ne développerai pas, vous les connaissez.



La rentrée scolaire se fera ti lamp, ti lamp, à raison de petits groupes de 15 élèves maxi, étalée sur trois niveaux.



Ce qui exclut déjà bon nombre d'élèves restés at home à la demande des parents qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ce que je puis comprendre, le risque restant présent.



Les Troisièmes des collèges, et les Premières et Terminales des lycées rentreront la semaine suivante.



In fine, il devrait rester sept à huit semaines avant la fin de l'année scolaire. Ce qui est peu pour remettre les enfants à niveau ! Et je ne parle QUE des enfants physiquement présents à l'école......



Bref, on est dans le bricolage total, et cette rentrée ressemble à un puzzle dans lequel il manquerait des pièces.



Par exemple les épreuves du Baccalauréat ! On est encore dans le flou. L'examen sera "aménagé" dit-on ! Certes, il y aura une dose de contrôle continu, et puis........?



Alors, je propose bien humblement ma petite idée pour remettre tous nos enfants à Égalité devant l'École.

Elle vaut ce qu'elle vaut, mais au point où on en est, on peut l'envisager .



Et si on laissait passer la pandémie sans ouvrir ces pièges à COVID que seront nos écoles ?



L'idée serait de faire passer à la rentrée de l'année scolaire prochaine, tout le monde en classe supérieure .........Mais sous une condition : que le Conseil National des Programmes, sous la direction des Inspecteurs Généraux, révise le contenu des programmes de façon à intégrer les sujets non abordés au niveau antérieur.



Ceci n'est pas farfelu. Le décalage scolaire dû à la pandémie aura un effet domino sur l'Enseignement durant plusieurs années, il faut le prendre en considération.



Alain Nivet







