A la Une . L'ouverture du KFC de St-Pierre fait grincer des dents

L'ouverture d'un nouveau fast food à Saint-Pierre a du mal à passer pour les militants de l'APRES (L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire), qui appellent à stopper l’implantation de ce genre d’enseignes. En signe de protestation, une banderole a été érigée devant le KFC qui ouvre ses portes ce jeudi. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 10:46

Le communiqué :



Ce jeudi 29 juin, des militant·e·s de L'APRES – L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire ont déployé une banderole “Ousa i lé nout gastronomi péi ? Merci la mairie !” devant le nouveau KFC qui ouvre ses portes aujourd’hui à St Pierre.



Le jour de l'ouverture de cette nouvelle enseigne, l'association entend dénoncer l'impact de cette multinationale sur la disparition des petits commerces et l'appauvrissement de la culture et de la tradition réunionnaise. Ils dénoncent la connivence de la mairie de St Pierre qui permet, sur son territoire, la prolifération de ce genre d’enseignes.



Pour L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire : « il faut d'urgence stopper l’implantation de ce genre d’enseignes et revoir nos politiques publiques locales pour promouvoir la gastronomie locale, l’autonomie alimentaire, la défense de nos agriculteurs et valoriser notre culture réunionnaise.



L’ouverture du KFC sur le front de mer de St Pierre, peu après celle du Burger King à quelques mètres, entraîne une transformation irréversible de ce lieu symbolique que tous les Réunionnais connaissent comme un formidable lieu de brassage culturel et de rencontre populaire.



A travers la multiplication de ce genre d'enseignes fast-food nous assistons à une profonde transformation de notre territoire avec des impacts économiques, sociaux et de santé publique irréversibles. Il revient aux pouvoirs publics de prendre des positions claires pour savoir quel avenir souhaitons-nous construire pour La Réunion ? Un avenir où les petits commerces disparaissent, où la gastronomie traditionnelle réunionnaise est progressivement remplacée par des gigantesques enseignes de “malbouffe” ? Ou alors, un modèle basé sur le soutien aux commerces de proximité, sur la défense des traditions et de l'authenticité réunionnaise ? »



L’association invite toutes les organisations associatives, culturelles, syndicales, politiques à se retrouver pour construire ensemble des actions d’envergure pour mettre un coup d’arrêt à la prolifération de ce genre d’enseignes et à promouvoir la tradition et la gastronomie locale. Ce jeudi 29 juin, des militant·e·s de L'APRES – L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire ont déployé une banderole “Ousa i lé nout gastronomi péi ? Merci la mairie !” devant le nouveau KFC qui ouvre ses portes aujourd’hui à St Pierre.Le jour de l'ouverture de cette nouvelle enseigne, l'association entend dénoncer l'impact de cette multinationale sur la disparition des petits commerces et l'appauvrissement de la culture et de la tradition réunionnaise. Ils dénoncent la connivence de la mairie de St Pierre qui permet, sur son territoire, la prolifération de ce genre d’enseignes.Pour L'Alliance Pour une Réunion Écologique et Solidaire : « il faut d'urgence stopper l’implantation de ce genre d’enseignes et revoir nos politiques publiques locales pour promouvoir la gastronomie locale, l’autonomie alimentaire, la défense de nos agriculteurs et valoriser notre culture réunionnaise.L’ouverture du KFC sur le front de mer de St Pierre, peu après celle du Burger King à quelques mètres, entraîne une transformation irréversible de ce lieu symbolique que tous les Réunionnais connaissent comme un formidable lieu de brassage culturel et de rencontre populaire.A travers la multiplication de ce genre d'enseignes fast-food nous assistons à une profonde transformation de notre territoire avec des impacts économiques, sociaux et de santé publique irréversibles. Il revient aux pouvoirs publics de prendre des positions claires pour savoir quel avenir souhaitons-nous construire pour La Réunion ? Un avenir où les petits commerces disparaissent, où la gastronomie traditionnelle réunionnaise est progressivement remplacée par des gigantesques enseignes de “malbouffe” ? Ou alors, un modèle basé sur le soutien aux commerces de proximité, sur la défense des traditions et de l'authenticité réunionnaise ? »L’association invite toutes les organisations associatives, culturelles, syndicales, politiques à se retrouver pour construire ensemble des actions d’envergure pour mettre un coup d’arrêt à la prolifération de ce genre d’enseignes et à promouvoir la tradition et la gastronomie locale.